Манна небесная для нерадивых

Многие сахалинцы и курильчане получили новое жилье по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Программа хорошая, люди, всю жизнь маявшиеся в халупах, получают ключи от новых квартир. Некоторые новоселы в этот момент не могут сдержать слез. И это так!

Но я, еще будучи депутатом городского собрания, не раз говорил: должен быть все же какой-то критерий при получении нового жилья. А то человек и дня не работал, вел паразитический образ жизни, накопил задолженность по услугам ЖКХ в несколько сот тысяч рублей, потому что каждый день был пьяный. А ему – как манна небесная: нате вам ключи от новой хаты. Это неправильно!

Иные такие новоселы-переселенцы уже пропили в новом жилье титаны, двери и прочее. В придачу создают «уют» соседям. Они и по новым адресам не платят за услуги ЖКХ и платить не будут. Никто их не выселит, хотя на эту тему были разговоры. Не надо было давать!

«А куда мы их, нерадивых?» – слышал я это не раз. Полагаю, переселять такой контингент надо в дома более-менее приспособленные под жилье. Но только не предоставлять новые квартиры. Они их не заслужили.

Василий Логвинов, г. Александровск-Саха­линский.