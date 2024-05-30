Марафон начинающих операторов и конструкторов. В Южно-Сахалинске проходит фестиваль беспилотных летательных аппаратов «Взлетай»

В городском парке имени Юрия Гагарина ученики из 39 школ области показывают своё мастерство в робототехнике. Участники марафона, их более 60, поделены на 3 возрастные категории: «Пиксели», «Оса» и «Орлёнок».

У каждой из них свой тип летательного аппарата и индивидуальное задание. Во время фестиваля ученики и их наставники применяют полученные знания и навыки в сборке конструкций и пилотировании: программирует дроны на автономный полёт, соревнуются в прохождении трассы с препятствием на время. Ещё одна задача – поиск ошибок в беспилотнике. Участники должны её не только найти, но и устранить, продемонстрировать, что дрон в состоянии летать. У старшей категории участников самое сложное задание – собрать беспилотник самолётного типа и продемонстрировать его в воздухе.

Сборка беспилотников проходит немного нервно. У кого-то из учеников не получается определить поломку, кто-то расстроенно уходит с поля, поскольку дроны не летят по намеченной траектории. Но ни один участник не сдаётся и рассчитывает на победу.

– Найти ошибку в сборке или программном обеспечении, когда, казалось бы, всё хорошо, бывает затруднительно. Но мы с командой планируем попасть в тройку лучших, – поделился ученик 7 класса школы № 5 Саша Ивочкин.

Помимо соревнований, школьники участвуют в мастер-классах от специалистов из Москвы. А преподаватели делятся опытом друг с другом. Опытные инструкторы по БПЛА раскрывают секреты идеального взлёта и приземления, а также тонкости программирования.

– Дроны очень популярное направление. С прошлого года работает проект по обучению беспилотникам в школе на уроках технологии и информатики. Все дети без исключения, изучая эти предметы, проходят блок по созданию летательных аппаратов, – рассказал заместитель директора регионального ресурсного центра «Кванториум» Егор Ноженко.

Фестиваль «Взлетай» проходит уже второй год и предшествует ежегодному проектно-образовательному интенсиву «Архипелаг», который будет посвящён развитию авиационных и морских беспилотных систем. Пройдёт он с 8 по 21 июля в Южно-Сахалинске и на аэродроме Пушистый в Корсаковском районе.

Анастасия КАРАМУШКИНА.