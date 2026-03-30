Маресьев, Карданов, Байков, Беляев: люди-легенды в истории Сахалина и Курил

Легендарный лётчик

Всем известно имя Героя Советского Союза лётчика-истребителя Алексея Маресьева. Он без ног, на протезах воевал в Великую Отечественную. Но мало кто знает, что Алексей Петрович в 1937 – 1939 годах служил на Северном Сахалине, в 12-м авиационном пограничном отряде.

Справка. На службу был призван из Комсомольска-на-Амуре, где по путёвке Сталинградского обкома комсомола строил город и учился в местном аэроклубе. После службы на Сахалине окончил Батайскую военную авиационную школу пилотов.

С августа 1941-го Маресьев на фронте в составе 580-го истребительного авиаполка. К концу марта 1942-го на счету лейтенанта было 4 сбитых фашистских самолёта.

4 апреля 1942-го в воздушном бою над Новгородской областью самолёт Маресьева был подбит и упал в лес в тылу врага. 18 суток раненый, голодный, с обмороженными руками и ногами он полз по глубокому снегу к своим. После ампутации голеней обеих ног лётчик на протезах в июне 1943-го вновь сел за штурвал самолёта. Воевал на Курской дуге. В один день сбил сразу три вражеских истребителя «Фокке-Вульф-190», за что получил звание Героя Советского Союза. Всего за время войны совершил 36 боевых вылетов, сбил 11 самолётов противника.

Полковник А. П. Маресьев награждён двумя орденами Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, другими знаками отличия, в том числе иностранных государств.

После войны окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Ответственный секретарь, затем первый заместитель председателя Советского Комитета ветеранов войны.

Почётный гражданин Комсомольска-на-Амуре, Камышина, Орла.

Умер в 2001 году, похоронен в Москве.

Ас Второй мировой

После войны небо наших островов защищал Герой Советского Союза Кубати Локманович Карданов. Он был заместителем командира, затем командиром 110-й истребительной авиационной дивизии 29-й воздушной армии, базировавшейся в Буревестнике на Итурупе.

Справка. Кубати Карданов до войны работал учителем в одной из сельских школ Кабардино-Балкарии. С 1939 года – в Красной Армии. Окончил Качинское авиационное училище. За годы войны совершил более 700 боевых вылетов, лично сбил 17 вражеских самолётов и 12 – в группе, уничтожил и вывел из строя 2 танка, 127 автомашин, 7 орудий, 13 зенитных точек, сотни гитлеровцев.

После окончания войны служил в ВВС до 1975 года. Генерал-майор авиации. Умер в Москве.

Награды: ордена Ленина (два), Красного Знамени (три), Отечественной войны I степени (два), Отечественной войны II степени, Красной Звезды (два), многими медалями.

Почётный гражданин города Нальчика.

Вот как описывала один из подвигов Кубати Карданова газета «Кабардино-Балкарская правда».

«Пасмурным осенним днём Карданов повёл лётчиков в район Керчи прикрывать сухопутные вой­ска. Истребители были ещё далеко от цели, когда по радио с командного пункта передали:

— Южнее Керчи шестёрка «мессеров» атакует нашего разведчика. Спешите на выручку!

Кубати только что получил новенький самолёт с мощным мотором и, дав полный газ, заметно вырвался вперёд. Товарищи поотстали, но он продолжал идти вперёд на полной скорости. И скоро увидел впереди по курсу характерный двухкилевой контур «Петлякова», который, маневрируя, отбивался от наседавших вражеских пилотов. Видимо, немцам сообщили с земли о приближении советских истребителей, потому что «мессеры» разделились: четыре повернули им навстречу, два продолжали преследовать разведчика.

Карданов успел проскочить мимо четвёрки и пошёл в атаку на ту пару. Сходу, дав несколько точных очередей, он сбил ведомого. Второй свечой взмыл вверх. Кубати рванулся за ним и уже поймал в прицел, как вдруг ощутил всем телом сильнейший удар. Он мгновенно повернул голову: сзади, совсем близко, почти в упор по нему стрелял «мессер». Новым ударом самолёт бросило в сторону, снаряд разор­вался где-то у самой кабины. Левая рука бесчувственно повисла плетью.

Собрав все силы, Карданов ввёл самолёт в отвесное пике и стал резко менять направление, благо машина по-прежнему его слушалась. Она неслась вниз, точно сбитая, и только у самой земли на огромной скорости, вырванная волей лётчика из падения, ожила, выровнялась.

Набухал кровью комбинезон, тёмная пелена волнами накатывала на глаза, но он, стиснув зубы и не теряя самообладания, всё так же, на бреющем полёте, вёл самолёт к своему аэродрому. И привёл. Из кабины лётчика пришлось вытаскивать: теперь, на земле, силы его оставили.

На другой день в полевом госпитале Карданова разыскал штурман с Пе-2.

— Пришёл поблагодарить от всех, от всего экипажа.

— Зачем громкие слова? Зачем благодарить? — прервал его Кубати.

— Но вы же спасли нам жизнь. И пролили кровь за нас.

— Это долг, а ещё лучше сказал поэт: «высшая честь!».

От минёра подлодки до флотского начальника

Иван Иванович Байков в 1942 – 1943 годах был заместителем начальника штаба Тихоокеанского флота, с августа 1943-го – начальник штаба Северной Тихоокеанской военной флотилии. Обеспечивал планирование и руководство десантными операциями флотилии, в том числе на юге Сахалина и Курильских островах.

Справка. И. Байков окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе в 1931 году, служил минёром на подводной лодке. В дальнейшем последовательно командовал подводной лодкой, дивизионом, бригадой подводных лодок, служил в штабах. После войны – командующий Камчатской военной флотилией, с июля 1946-го – командующий Сахалинской военной флотилией, с 1947-го – командующий 7-м Военно-морским флотом (штаб находился в Ванино).

Последняя должность – командир Ленинградской военно-морской базы и комендант Кронштадской военно-морской крепости. Адмирал.

Награды: ордена Ленина (четыре), Красного Знамени (три), Красной Звезды (два), Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, медали.

Умер в 1992 году, похоронен в Санкт-Петербурге.

Именем И. И. Байкова в 1947 году назван посёлок Байково на острове Шумшу.

Из истории. Байково служило базой ВМФ, там был и военный аэродром. Население – около 500 человек, военные моряки и их семьи. Были школа, детсад, клуб, медпункт, почта, дизельная электростанция. 4 октября цунами высотой до 15 метров сильно разрушило посёлок. Его отстроили заново. В 1994 году из Байково вывезли семьи последних военных, и посёлок перестал существовать.

Боевая медаль космонавта

Лётчик-космонавт Павел Беляев тоже освобождал Южный Сахалин от японских милитаристов. Ему было 20 лет, когда он окончил Ейское лётное училище и был направлен в 19-й гвардейский истребительный авиаполк ВВС Тихоокеанского флота. В августе 1945-го младший лейтенант в группе из 9 самолётов прикрывал бомбардировщики Пе-2 от атак японских истребителей. Награждён медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».

После войны почти 10 лет служил в авиации ВМФ СССР на Тихом океане. Бывало, прилетал с материка на сахалинский аэродром Пушистый. Однажды при перелёте через пролив у самолёта Беляева двигатель стал задыхаться от нехватки топлива. Машина потеряла в скорости, стала снижаться. Павел попробовал качать топливо ручным насосом. Помогло. Самолёт выровнялся.

Тогда лётчик одной рукой продолжил качать топливо, другой управлял самолётом. Благополучно посадил машину, и сам остался жив.

Хладнокровие в экстремальной ситуации помогло Павлу Беляеву, уже будучи командиром космического корабля «Восход-2», посадить корабль в ручном режиме, когда отказала система автоматического управления. Этого никто до него не делал.

Ещё один космонавт – Владимир Ляхов – с 1964 года несколько лет служил лётчиком в подразделениях ПВО на Сахалине и в Хабаровском крае.

Подготовил Вячеслав ЖЕРДЕВ.