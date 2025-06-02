Марико Ёкота: «Музыка – способ оставаться собой…»

Интервью с пианисткой, выпускницей двух университетов в Японии и Австрии

С весны 2023 года Марико Ёкота живёт на Сахалине. Здешним любителям музыки она знакома по концертам в дуэтах с островными исполнителями: пианисткой Антониной Азановой и виолончелистом Валерием Кондаковым. А в конце мая у Марико состоялся первый сольный концерт в Южно-Сахалинске.

Имена любимых композиторов пианистки – это большой список, но в нём представлены и произведения русских композиторов. Это широко известные Николай Римский-Корсаков, Сергей Рахманинов, Пётр Чайковский, так и знакомые прежде всего специалистам Николай Мясковский и Владимир Ребиков.

Сегодня Марико усердно изучает русский язык, пишет дневник, а на концертах, обращаясь к зрителям, всегда говорит именно по-русски. Она посещает театры и разные культурные мероприятия и всегда окружена русской речью.

– На одном из первых сахалинских концертов вы исполняли вальс Леопольда Годовского «Старая Вена». Вероятно, не случайно. Чем памятна для вас Австрия, в которой вы прожили более 20 лет?

– Когда я была студенткой, в Вене у меня были прекрасные профессора и товарищи по университету, и я смогла многому научиться. Часто ездила на концерты и оперы музыкантов со всего мира. В Австрии прикоснулась к сути классической музыки. Это была прекрасная и счастливая пора. К тому же только за границей я узнала разницу во взглядах и ценностях японцев и австрийцев. Поняла многое из того, чего раньше не замечала. Ощутила, что у стран, как и у людей, есть свои достоинства и недостатки. А когда работала концертмейстером в музыкальном университете в Линце, то сама многому училась, пока преподавала. И очень радовалась успехам моих студентов. В Австрии я получила большой стимул от коллег и студентов и смогла ещё лучше развиваться как музыкант.

– Когда впервые вы узнали о России?

– Ещё школьницей, когда изучала зарубежную географию. Но я знала только название, не чувствовала, что Россия так близко. В детстве смотрела по телевизору рекламу. В одной из них звучала вторая часть пятой симфонии Петра Чайковского. И ещё я немного представляла Россию, когда по телевизору смотрела фигурное катание. Российские спорт­смены очень красиво и эффектно выступали на льду.

– Однажды мы говорили с вами о том, что Австрия и Сахалин связаны наследием Чехова. Покинув остров, русский писатель вскоре уехал за рубеж. И, возможно, бродя по улочкам Вены, он продолжал обдумывать замысел книги «Остров Сахалин». Вы, живя в Вене и зная, что в ближайшее время часть вашей жизни будет связана с Россией, думали о Сахалине? Оправдались ли ваши ожидания?

– Я знала о Сахалине по школьным урокам истории, знала, что прежде юг острова назывался Карафуто. Но особенно не думала об этом. А когда мужа направили работать на Сахалин, вспомнила об острове. Он находится севернее Хоккайдо, поэтому я была готова к холоду и большому снегу. Но, в действительности, холода и снега оказалось больше, чем ожидала. Очень удивилась этому. Впервые в жизни здесь наблюдала метель.

Снег необычен для меня. Но после снегопада погода становится ясной, а природа очень красивой! Сияет голубое небо, блестит белый снег, и на душе становится легко.

На Сахалине радостнее всего – любезность людей. У острова своя атмосфера, которая сильно помогает даже незнакомым людям. Вопреки предположениям, здесь многие любят Японию. И на моё азиатское лицо не смотрят недоброжелательно, что сильно отличается от Австрии. Когда я жила там, поняла: язык – не только средство общения, он глубоко связан с культурой, искусством страны, темпераментом её людей. Вот поэтому, находясь в России, думаю, что через изучение русского языка смогу глубже понять русскую музыку и культуру. Ведь очень важно, на каком языке композитор говорил, чтобы понимать его музыку. Я чувствую, что интонация и ритм языка невольно отражаются в мелодии и движении музыки.

– Я заметила, что у некоторых исполняемых вами сочинений – литературная основа. Например, опера-сказка «Ёлка» Ребикова написана по сказке Андерсена «Девочка со спичками» и рассказу Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке». Или впервые в вашем исполнении услышала финал «Дон Кихота» Сервантеса в музыкальной версии Штрауса. Есть в вашем репертуаре и фрагмент «Полёт шмеля» Римского-Корсакова и Рахманинова по пушкинской «Сказке о царе Салтане». А как вы отбираете произведения для исполнения?

– Музыка с литературным фоном привлекает меня. Много композиторов вдохновлялись великими литературными произведениями и создавали свои сочинения. Читая оригинальный рассказ, всегда соединяю свои чувства с музыкой, чтобы, исполняя произведения, глубже передать в их интерпретации свои ощущения. Литература и музыка – разные виды искусства, но у них одинаковая сила, волнующая душу. В этом смысле произведения, основанные на литературе, – важная часть моего репертуара.

– Одной из ваших учениц в Венском университете Линца стала оперная певица из Волгограда Ксения Валентина (Скороходова). Сегодня она выступает на сценах австрийских театров. Чем заинтересовала работа с русской певицей?

– Ксения была талантливой и трудолюбивой студенткой. Она может петь на разных языках, внимательна к людям, жизнерадостна и всё время неустанно движется к своей цели. Я очень рада, что после университета она успешно работает в театре как профессиональная певица.

– Для творческого человека важно мечтать и планировать своё будущее. Какую перспективу себе вы выстраиваете?

– Жить с музыкой – это мой способ оставаться собой. Если даже сменится место жительства или обстановка, со мной всегда будет музыка, она – стержень моей жизни. Буду рада и дальше демонстрировать исполнительское мастерство сахалинцам. Мне приятно через искусство чувствовать связь с людьми.

В ноябре и декабре этого года у меня будут концерты в Японии. Выступление в Осаке хочу посвятить памяти моего товарища, музыканта, который рано ушёл из жизни. По возвращении буду думать о новой программе для сахалинских слушателей. Надеюсь и дальше заниматься музыкой серьёзно и глубоко, чтобы расти в личностном плане и творчестве.

Беседовала Елена Белобережская.