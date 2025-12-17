Марина Ермолова: санитарка, педагог, журналист

В сахалинских СМИ в послевоенные годы работало немало наших коллег, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны и участвовали в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов. В год 80-летия Великой Победы мы решили рассказать об этих замечательных людях — истинных патриотах, которые внесли неоценимый вклад в разгром фашизма и японского милитаризма, а позже в развитие островной журналистки.

Одна из них, Марина Владимировна Ермолова, сражалась с японцами в августе 1945 года, а после войны стала педагогом и журналистом, работала в районных газетах на Сахалине и Курильских островах.

Ушла в армию добровольцем

Марина Владимировна Ермолова родилась 10 июня 1926 года в Новгороде в семье военнослужащего. Отца звали Владимир Николаевич, маму — Елена Александровна. Предки отца в дореволюционное время были священнослужителями в царской России или заканчивали духовную семинарию.

До 1933 года семья проживала в разных городах европейской части СССР, а после началось путешествие по Сибири и Дальнему Востоку: Иркутск, Владивосток, а затем Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, где Марина окончила среднюю школу. В 1944 году она поступила в Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, но с первого курса ушла добровольцем в Красную армию.

Она с детства стремилась к знаниям, отличалась самостоятельностью и боевым характером. Как все комсомольцы той эпохи, любила Родину и верила в идеалы советского народа. Наверно, именно эти качества повлияли на ее решение выбрать вместо учебы в вузе тяготы и лишения воинской службы.

Тогда молодые люди часто приписывали себе лишний возраст, чтобы отправиться на передовую. Марина добавила себе три года – и была зачислена красноармейцем-санитаром в 62-й медико-санитарный батальон 39-й Краснознаменной Тихоокеанской дивизии.

В составе этого батальона она участвовала в Маньчжурской стратегической наступательной операции 1945 года. Тогда менее чем за месяц советские войска и Монгольская народно-революционная армия освободили Манчжурию от японских милитаристов.

О боевом пути Марины Владимировны Ермоловой, к сожалению, удалось выяснить немного. Ветераны редко рассказывали об ужасах войны, вспоминали лишь отдельные эпизоды. Наша героиня — не исключение. Отзываясь на просьбы сына и внуков, она иногда делилась подробностями боевых сражений: о том, как ей, совсем юной девушке, приходилось управляться с винтовкой и стрелять по врагам, вытаскивать раненых солдат с поля боя. И о самом трагичном — как во время перевязок умирали бойцы у нее на руках.

По воспоминаниям Марины Владимировны, при освобождении Маньчжурии приходилось противостоять не только японцам. Наступление советских и монгольских сил было настолько стремительно, что тылы отставали. Этим пользовались «семеновцы» — бывшие белогвардейцы, бежавшие в Китай после гражданской войны. Однажды они напали на медсанбат, где служила Марина Ермолова, и лишь благодаря стойкости бойцов музыкального взвода атаку удалось отбить.

Случались и смешные истории. Например, в один жаркий день она попросила у солдат воды. Ей кивнули на небольшую кастрюльку: мол, оттуда попей. Марина жадно глотнула и чуть не задохнулась – это оказался чистый спирт! Солдаты захохотали, а девушке, конечно, было совсем не до смеха. Но по прошествии лет она этот случай всегда вспоминала с улыбкой.

А еще она всегда праздновала 2-е сентября 1945 года – день Победы над Японией. Благодаря героическим усилиям советских и монгольских войск Квантунская армия была быстро разгромлена. От японцев освободили не только Маньчжурию, но и Северную Корею, юг Сахалина и Курильские острова. Марина Ермолова вернулась с войны с медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».

Путь в журналистику

Вернувшись к мирной жизни в 1946 году, Марина Владимировна начала свой трудовой путь преподавателем английского языка в 5 — 7 классах Бикинской средней школы и в то же время поступила на первый курс Благовещенского государственного педагогического института. Но уже на втором курсе перевелась во Владивостокский государственный пединститут в связи с переездом на новое место службы отца, а в 1950-м получила диплом с правом преподавания истории в старших классах средней школы.

Сразу после окончания вуза ей предложили высокую для выпускницы должность директора семилетней школы Владивостокского сельского района. Она не испугалась ответственности, два года трудилась директором, а с 1952 по 1953 год руководила Романовской средней школой. Позже была инспектором старших классов Шкотовского района и заведующим отделом пропаганды и агитации РК КПСС, а с августа 1955 и до 1958 года заместителем заведующего отделом того же направления, но уже Тернейского района Приморского края.

В это время и начался журналистский путь Марины Ермоловой: ее назначили редактором Тернейской районной газеты «Ударник Тернея». Но работала она на этой должности недолго: пришлось на время уехать к матери и отцу в Ивано-Франковск; там она занималась архивным делом в должности инспектора и научного сотрудника.

Но уже в июле 1959 года наша героиня возвращается на Дальний Восток и с сентября того же года по апрель 1961-го работает заместителем редактора районной газеты «На рубеже» в Южно-Курильске. Там у нее сложилась и личная судьба: она познакомилась с поэтом и журналистом Геннадием Баловым и вскоре вышла за него замуж.

Тяга к педагогике, русскому языку и стремление узнавать что-то новое, а главное, приносить пользу людям, всегда были отличительными чертами ее характера. Поэтому Марина Владимировна трудилась в разных отраслях, но неизменно в тех, которые ей были интересны. Кстати, для журналистов всегда считалось полезным иметь обширный опыт в разных профессиях. Ведь чтобы умело доносить до людей информацию о происходящем в жизни, нужно знать чужой труд изнутри. Поэтому наша героиня не ограничивалась только журналистской деятельностью. С июня 1961-го по август 1962-го она вновь вернулась к преподаванию, но на этот раз в качестве географа и историка в Тунгорской восьмилетней школе Охинского района. А с августа по декабрь 1962-го обучала детей истории в Охинском нефтяном техникуме, затем перешла работать на нормативно-исследовательскую станцию объединения «Сахалиннефть». В эти годы Марина Ермолова часто писала статьи в местную газету, рассказывала о жизни простых людей поселка Тунгор – об их каждодневном труде, вере в светлое коммунистическое будущее, о семейных ценностях.

Мастер разных жанров

Удивительный и неповторимый слог того времени увлекает даже современного читателя. Вот, например, строки одного из очерков Марины Ермоловой:

«Перед нами трудовая книжка. Самая обыкновенная. И записи в ней не представляют ничего особенного… Скупо, сжато характеризует человека трудовая книжка. А сколько кроется за этими короткими записями!».

А вот поэтичный рассказ о буднях нефтяников:

«Буровые вышки. Подобно сказочным исполинам раскинулись они на много километров вокруг поселка Тунгор, все дальше и дальше передвигаясь во владения низкорослых по сравнению с ними лиственниц и прильнувшего к земле стланика. Упорным трудом вышкомонтажных бригад конторы бурения № 1 возводятся они. И с каждым месяцем их появляется всё больше и больше. Вот и сегодня у бригады монтажников, руководимой Иваном Ларионовичем Тихомировым, знаменательный день…».

Умела сахалинская журналистка несколькими штрихами описать обычное рабочее утро поселка:

«Дорога извилистой лентой сбегает вниз между жилыми домами, сливаясь с широким магистральным шоссе. Это одна из главных улиц Тунгора, молодого поселка нефтяников. Ранним утром, в полдень, и когда звезды начинают излучать своё мерцающее сияние, она бывает особенно многолюдной. К ней в эти часы от каждого дома, подобно ручейкам, стекаются в могучий поток люди в рабочих спецовках. И как только схлынет первая волна пешеходов, улица заполняется массой мотоциклистов, спешащих вслед за вахтовыми автомашинами на работу».

Получались у нее и репортажи, например, о беззаботных днях в пионерлагере:

«… Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья…», — распевали ребята второй смены Охинского пионерского лагеря. И действительно: за 25 дней августа выпало немало солнечных, теплых дней, и все 18 отрядов старались использовать их как можно лучше. Сразу же после завтрака разноцветные колонны-змейки устремлялись в разных направлениях от лагеря. Путь их лежал в лес, на сверкающие синью озера. Там пионеры и октябрята полной грудью вдыхали аромат трав, полевых цветов, играли, читали, загорали. А сколько удовольствия испытывали они при сборе грибов и ягод! И сколько у них было после экскурсии рассказов о том, кто что видел».

В июне 1965 года Марина Владимировна переехала в Невельск на новое место работы — в редакцию районной газеты «Ленинец». Там свою активную жизненную позицию проявила не только в журналистике, но и в спорте. За успехи в соцсоревновании коллектива в честь 49-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции она в 1966 году была удостоена Почетной грамоты. Позже отличилась в газете «Звезда» Поронайского района, где 12 апреля 1968 года ей вручили благодарность за добросовестную работу и активную общественную деятельность.

Работала Марина Ермолова и в других печатных изданиях острова. Позже трудилась в Сахалинском ТИНРО и в Сахалинской нефтегазоразведочной экспедиции, где была удостоена Почетной грамоты за долгий и безупречный труд, выполнение социалистических обязательств и в ознаменование Дня Победы.

Бабушка-Гугл

С детства и на протяжении всей своей жизни Марина Владимировна была любознательной, постоянно открывала для себя что-то новое, любила путешествовать. Очень много читала, имела огромную библиотеку, сохранила ее для потомков. Помимо обширных собраний классической художественной литературы и исторических книг полки содержат всю коллекцию Большой Советской Энциклопедии и сочинений В.И. Ленина.

Ермоловские гены любознательности и стремления к всестороннему развитию передались единственному сыну Василию. Старший внук Владимир продолжил историческую ветку, возглавив областной исторический архив, а младший Иван тоже выбрал журналистскую профессию и сейчас руководит пресс-службой островного минспорта. Он рассказал, что в их семье дети всегда бежали к бабушке с просьбами объяснить значение тех или иных слов и понятий – она была для них «Гуглом» того времени. А если бабушка чего-то не знала, то доставала с полки том энциклопедии, приучала внуков грамотно ей пользоваться.

«Там вы найдете ответы на все вопросы», — говорила она.

Благодаря корреспондентским навыкам продвинутой бабушки, ее умению фотографировать и снимать на видеокамеру, в семейном архиве Баловых сохранилось много чудесных детских фотографий и видеозаписей. Потомки с огромной любовью и благодарностью вспоминают Марину Владимировну, которая героически защищала Родину, трудилась с полной отдачей, прожила достойную, богатую событиями жизнь.

