Маршрут в один конец. Новые факты авиакатастрофы у пика Чехова

Об авиакатастрофе, произошедшей в феврале в районе областного центра, «Советский Сахалин» уже писал.

Вертолет «Robinson R44» с пилотом и супругами из Хабаровска на борту выполнял полет к пику Чехова и… разбился на обратном пути.

Пилот и женщина-пассажир погибли. Второй турист получил серьезные травмы, но остался жив.

Своему спасению он обязан Максиму Муравьеву, рыбопромышленнику с острова Кунашир. Это он на своем частном вертолете вместе с Алексеем Аксениным, авиатехником площадки «Оленья горка», вылетел к месту аварии, как только получили сигнал SOS.

Межгосударственный авиационный комитет расследует обстоятельства и причины крушения вертолета. Следствие ведут и правоохранительные структуры. Поминутно изучается последний полет вертолета, действия всех причастных к этой истории лиц.

Обсуждаются и подробности спасательной операции.

Они тоже рисковали

Оказывается, сразу пробиться к месту авиационного происшествия вертолет Муравьева не смог из-за плохой видимости.

В 16.40 в районе поиска, примерно на 200 метров ниже нижнего края облачности, вертолет приземлился для ожидания улучшения метеоусловий. А через 20 минут машина вновь поднялась в воздух и продолжила поиск места аварии.

Спустя полчаса в точке с указанными координатами пилот обнаружил аварийное воздушное судно и стоящего около обломков выжившего мужчину. Тот опирался на хвостовую балку разбившегося вертолета…

Сделать уверенную посадку не представлялось возможным. Муравьев высадил Алексея Аксенина, а сам остался в кабине, держа вертолет «на шаге». Аксенин подошел к мужчине и попытался ему помочь дойти до вертолета, но они оба провалились в снег. Тогда Максим Муравьев оставил машину на малых оборотах и помог подняться пострадавшему в салон вертолета.

Два других человека с разбившегося вертолета не подавали признаков жизни, и Муравьев взял курс на аэропорт Южно-Сахалинска. Некоторое время ушло на ожидание кареты скорой помощи.

В этот момент от начальника аэропорта поступило сообщение, что на месте авиационного происшествия туристы-лыжники обнаружили двоих живых людей!

Ложная тревога

Для проверки этого сообщения Муравьев и Аксенин еще раз вылетели к месту аварии. Нашли место для посадки, примерно в 30 метрах от разбившегося вертолета, добрались до него, утопая в снегу.

Живых людей они, конечно, не обнаружили. Было понятно, что женщина-пассажир под вертолетом погибла сразу. Пилот лежал в стороне на снегу лицом вниз.

Попытки поднять их тела на борт вертолета не увенчались успехом. Без специальных средств по глубокому снегу сделать это оказалось невозможно.

Диспетчер сообщил о вылете к месту аварии вертолета Ми-8 со спасателями. Убедившись, что экипаж Ми-8 видит место посадки, Муравьев убыл на базу «Оленья горка».

Сотрудники МЧС эвакуировали тело пилота, но вытащить женщину-пассажира из-под аварийного вертолета тоже не смогли. Тем временем темнело, погода портилась. К продолжению поисково-спасательных работ приступили лишь после ее улучшения.

Стоп полеты, стоп реклама!

У надзорных органов есть вопросы к владельцам разбившегося «Робинзона». Дальневосточная транспортная прокуратура усматривает нарушение требований Воздушного кодекса РФ при организации прогулочного полета граждан на вертолете. В связи с этим транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг ненадлежащего качества с нарушением требований, установленных законодательством РФ). Постановление направлено в региональное управление Роспотребнадзора для рассмотрения по существу.

Помимо этого прокурор обратился в суд с иском о признании незаконной деятельности по оказанию коммерческих услуг перевозки пассажиров и размещению рекламы этих услуг.

Но здесь правомерен вопрос и к сахалинскому звену авиационно-спасательного центра ДВРЦ МЧС России – ведомству, которое должно было оперативно организовать профессиональную операцию по спасению людей с разбившегося вертолета. Но почему-то не организовало.

Вторую жизнь туристу из Хабаровска подарили не профессиональные спасатели, а пилот частного вертолета Максим Муравьев и авиатехник Алексей Аксенин.

Кстати, спасенный мужчина позвонил Муравьеву и поблагодарил. Сквозь слезы. Домой в Хабаровск он возвращался уже не с женой, а с «грузом 200».

Ярослав САФОНОВ.

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