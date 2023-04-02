Март сдал вахту апрелю

Иногда садоводы получают из интернет-магазинов и приобретают в торговых точках саженцы, которые уже проснулись и выпустили первые листочки. На участках же еще лежит снег, и до посадки далеко. Как сохранить растения?

Разверните упаковку. Высохший ком земли увлажните, расправьте корни, проверьте, в каком они состоянии. Возьмите ведро, положите на дно 2 – 3 небольшие пластиковые бутылки, они создадут корням воздушную подушку. В ведро поместите большой полиэтиленовый мешок. Только не забудьте в нижней части мешка сделать отверстия для стока лишней влаги. Сложите саженцы, присыпав корни влажным грунтом или песком.

Ведро поставьте в погреб или на застекленный балкон, оптимальная температура там должна быть не ниже +2 – 3 градусов. Время от времени грунт или песок слегка увлажняйте, чтобы не пересушить корни.

Читатели интересуются, надо ли укорачивать побеги на саженцах? Если почек мало, то лучше этого не делать. В противном случае укорачивать побеги надо на 1 – 2 внешние почки, но полностью не удалять. Верхнюю часть саженцев желательно обернуть бумагой или нетканым материалом, завязать бечевкой, чтобы сохранялась влажность.

Когда почва на участке прогреется под весенними лучами солнца, вы легко извлечете из ведра растения, потянув за края полиэтиленового мешка.

Универсальная таблетка

В некоторых торговых точках появились торфяные «таблетки». А для чего они нужны?

Прессованный торф, затаренный в мешочки из нетканого материала, предназначен для выращивания рассады и укоренения черенков. Торфяные таблетки, напитавшись влагой, увеличиваются в объеме примерно в пять раз. Они содержат стимуляторы роста, питательные и антибактериальные вещества, пропускают воздух к корням растений.

Таким образом, растения получают комплекс веществ, необходимых для развития, и не нуждаются в дополнительной подкормке. В такой таре особенно хорошо проращивать и высаживать в грунт теплолюбивые культуры с большим периодом всхожести, а также те, которые плохо переносят пикировку.

Несомненный плюс торфяных «таблеток» в том, что у них нет срока годности, они подходят для всех овощных культур.

Калинка, калинка моя

Читатели газеты спрашивали, как правильно посадить на участке калину бульденеж. Какие условия ей необходимы?

Поскольку это декоративное деревце может цвести до 60 лет, выбор места для него многое значит. Оно должно быть с легкой полутенью. Калина прекрасно растет на рыхлой, питательной, умеренно влажной почве. Подготовьте для нее посадочную яму 50х70 см. Наполните смесью из нескольких ведер торфа, компоста, песка, 3 стаканов древесной золы, нитрофоски или гранул сложного удобрения (по инструкции). Хорошо пролейте, и калина бульденеж пойдет в рост. Со временем она порадует пышными белоснежными шапками соцветий.

Искусственное солнце

Для всходов овощных и цветочных культур световой день слишком короток. Чтобы усилить энергию прорастания всходов, их четыре дня держат под лучами светильников. Лучшие из них – светодиодные, люминесцентные, натриевые, а также фитолампы. Сначала их устанавливают над почвой на высоте 14 см, а после появления всходов – на высоте 25 см.

Примечательно, что растениями нужен красный и синий спектр светового излучения, остальные – бесполезны.

Цветочные культуры рекомендуется досвечивать в течение 16 часов, рассаду помидоров – 15 часов, огурцов – 12 часов, перцев и баклажанов – 8 – 10 часов. Среднее время досвечивания фитолампами определено в 13 – 14 часов в сутки. В ночное время растениям нужен перерыв на «сон». При подсвечивании высоких растений рекомендуется использовать боковой светильник, чтобы нижние листья тоже получали достаточно света.

А вот после пересадки, пикировки растений не следует пользоваться лампами 2 – 3 дня, чтобы сеянцы восстановились.

Есть свой плюс в экспериментах!

Сегодня семеноводческие хозяйства страны предлагают множество сортов овощных культур. Но сахалинским земледельцам, к примеру, важно знать, как селекционные новинки поведут себя в островных климатических условиях.

Из числа тех культур, которые хорошо проявили себя в островном регионе, составлены списки. С ними мы и знакомим наших читателей.

Конечно же, это далеко не полный перечень. Наверняка, многие дачники опытным путем определили свои любимые сорта. Но останавливаться на достигнутом не стоит. Продолжайте экспериментировать, и пусть приведенные списки сориентируют вас на этом направлении.

Лучшие сорта баклажанов: «алмаз», «андрюша», «бычий лоб», «бычье сердце», «валентина», «вера», «галинэ», «грибное удовольствие», «илья муромец», «дракоша», «икорный», «мария», «меч самурая», «мечта огородника», «мишутка», «мурзик», «робин гуд», «рома», «солярис», «халиф», «фиолетовый длинный», «царская икра», «черный принц», «шарапова».

Лучшие сорта огурцов: «алекс», «алтай», «атос», «веселая семейка», «вятич», «дальневосточный», «изумрудная семейка», «маша», «муромский», «мечта дачника», «нежинский», «обжорка», «сибирская гирлянда», «сибирский экспресс», «хрустик», «эстет», «феникс», «фермер».

Лучшие сорта перцев: «адмирал нахимов», «бизон красный», «болгарец», «бонета», «викинг», «геракл», «гороспел», «дед мороз», «джек», «дракоша», «золотое чудо», «какаду желтый», «князь игорь», «красный барон», «красный слон», «кубышка», «колобок», «мамонтенок», «оленька», «оранжевая красавица», «оранжевое чудо», «оранжевый бык», «пурпурный колокол», «раннее чудо», «сибирский князь», «фонарик», «хаски», «царица», «этюд», «яблочный спас», «янтарь».

Лучшие сорта укропа: «аллигатор», «владыка», «грибовский», «зонтик», «кибрай», «кустистый», «мамонт», «обильнолистный», «русский гигант».

Презент от Нептуна

Собирайте штормовые выбросы морских трав и используйте водоросли на дачных участках для повышения плодородия почвы.

По мнению ученых Тихоокеанского филиала ВНИРО, проводивших эксперименты, морское экологически чистое растительное сырье – хорошая альтернатива традиционному органическому и минеральному удобрению.

Опыты доказали: водоросли ускоряют рост растений в защищенном грунте. В выращенных образцах салата отмечено увеличение содержания минеральных веществ и йода, которого прежде в растениях не было. Так, в 100 г салата содержалась суточная норма йода.

Благотворно повлияла морская трава на рост и урожайность огурцов, на развитие корнеплодов, поскольку в ней, кроме йода, присутствуют азот, калий и другие минеральные вещества.

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