Машинный двор

Наконец-то этим летом отремонтировали наш двор. Он стоял в плане ремонтов ещё с 2021 года, потом ремонт перенесли на 2023-й и снова отложили на год.

Сделали всё хорошо. Теперь есть и тротуар, и проезд, и стоянка для авто. Под окнами зеленеют газоны (сейчас они припорошены снегом). В общем, красота.

Но почему-то нет места для «выгула» детей.

Много-много лет стояли убогие сооружения из дерева, гнутых труб и металла: горки, качели и т. д. Их убрали, но взамен – ничего. На несколько многоквартирных домов: № 21 и 23 по ул. Емельянова, № 239в, 235, 237 по пр. Мира – ни одной детской площадки!

Когда ремонтировали двор, распахали очень большую площадь, захватили даже территорию вокруг контейнерной площадки. Но построили только стоянки для автомобилей.

Вдоль дома № 239в – больше 30 машиномест, но авто стоят сейчас и на проезде, вдоль тротуара. Вокруг «мусорной» площадки – больше 20 мест. Вдоль дома № 21 по ул. Емельянова – тоже машиноместа. А дети ходят играть в соседние дворы.

Внука я несколько раз водила на детскую спортивно-игровую площадку за домом № 15 по ул. Емельянова. Он спрашивал, когда же в нашем дворе будут стоять красивые горки и тренажёры. Теперь понятно, что никогда.

Не понимаю, почему нам не повезло? Культурные стоянки тоже нужны, но дети-то должны быть на первом месте.

Наталья Петрова, г. Южно-Сахалинск.