Масочный режим отменен, но не везде. Роспотребнадзор Сахалинской области пока не снимает ограничения

В Кузбассе, Тамбовской, Калужской областях, а также в Москве отменили масочный режим. А что с ковидными ограничениями в Сахалинской области?

По словам заместителя главы местного Роспотребнадзора Галины Ковтонюк, ношение масок в общественных местах все так же обязательно. То есть, если в магазине покупателя попросят надеть маску, он должен будет это сделать.

– Сахалинская область продолжает оставаться среди субъектов РФ на 14-м месте по заболеваемости. Среднероссийский показатель превышен на 52%. Ситуация достаточно нестабильная, и, что настораживает, она имеет волнообразный характер, – рассказала Галина Ковтонюк.

За период с 21 по 27 марта 2022 года в области зарегистрировано 339 случаев COVID-19.

– Снятие ограничений зависит от решения Роспотребнадзора, – рассказала главный инфекционист области Оксана Солонина. – Сейчас, несмотря на снижение количества заболевших и повышение уровня коллективного иммунитета, масочный режим сохраняется. Как инфекционист я только за. Так как вирус от нас никуда не ушел. В некоторых странах он, наоборот, снова набирает силу. Например, у нашего ближайшего соседа – Китая – вспышка заболеваемости.

Новые случаи коронавирусной инфекции регистрируются во всех муниципальных образованиях региона. Выше среднеобластного показателя уровень COVID-19 на территории 11 районов (Александровск-Са­ха­линский, Смирныховский, Углегорский, То­маринский, Холмский, Невельс­кий, Тымовс­кий, Поронайский, Юж­­но-Ку­рильс­кий, Северо-Ку­рильс­кий и Курильский). Но снижается число случаев заболеваний среди детей до 17 лет на 25,35%.

Дарина Деревягина.