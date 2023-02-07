Последствия масштабной аварии в системе теплоснабжения устраняют в Южно-Сахалинске

Минувшей ночью из-за сбоя в подаче электроэнергии и возгорания на подстанции некорректно стало работать оборудование Сахалинской коммунальной компании. В частности, вышла из строя насосная подстанция №1. В системе произошли гидроудары, на Комсомольском коллекторе магистраль разорвало в двух местах. И большая часть жилых домов оказалась с остывающими батареями.

На заседании оперативного штаба, созданного по такому экстренному поводу в мэрии областного центра, отметили, что аварийные бригады приступили к работам оперативно, были задействованы все ответственные службы.

После того, как удалось установить пострадавший участок на проспекте Победы и ликвидировать повреждения, возникли аналогичные проблемы на улице Тихоокеанской. Здесь восстановительные работы продолжались 7 февраля, планировалось управиться с этим в первой половине дня. В итоге по проспекту Победы теплоснабжение полностью восстановлено. По улице Тихоокеанской без комфортного тепла оставались 48 жилых домов, детский сад, школа и в городская больница– давление теплоносителя и его температура не достигли заданных параметров.

Было принято решение о переводе объектов на временную схему теплоснабжения до полного устранения последствий аварии. Ориентировочно к 15 часам дома и социально важные объекты будут получать тепло уже в штатном режиме.

Из-за внутренних повреждений в первой половине дня оставались отключенными от тепла 5 домов. В ликвидации последствий задействованы управляющие компании и специалисты департамента городского хозяйства.

Мэр города Сергей Надсадин сообщил, что для расследования всех обстоятельств ЧП создана комиссия, в которую вошли представители министерства ЖКХ и специалисты регионального управления «Ростехнадзора». Ее работу возглавил первый вице-мэр Андрей Ковальчук.

— Для меня важно разобраться в причинах. Если потребуется, будем привлекать экспертов. Задача номер один – досконально изучить ситуацию, чтобы такие аварии больше не повторялись, — подчеркнул мэр.

Следующее заседание штаба назначено на 18 часов.

Ранее, комментируя ситуацию, вице-мэр Алексей Римша сообщил о том, что возникли проблемы и с водоснабжением. Они вызваны прежде всего тем, что при порыве на магистральном коллекторе произошел большой сброс воды и потребовалась большая подпитка теплотрасс и ТЭЦ. Соответственно, в городе понижено давление воды в системах всех абонентов. Наибольшие сложности возникли в 5-м и 6-м микрорайонах (квадрат ул.Тихоокеанская – ул. Комсомольская – пр. Победы – пр. Мира), где оказалась подтопленной насосная станция. Планировалось к середине дня нормализовать ситуацию по водоснабжению города.

Городские власти обратились к руководству детских дошкольных учреждений и родителям ребятишек, чтобы одевали детей потеплее, поскольку до середины дня температура в учреждениях будет не совсем комфортной. И попросили отнестись к таким мерам с пониманием.

К слову

В телеграм-канале «Официальный Южный» перед самым ЧП было опубликовано сообщение «Сахалинэнерго – Распределительные сети» об аварийном отключении электроэнергии, затронувшем 19 улиц и переулков Южно-Сахалинска.

Владимир СЛАВИН.

Фото: администрация Южно-Сахалинска.