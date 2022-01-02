Масштабный флешмоб в честь 75-летия Сахалинской области проводится в социальных сетях

Сегодня, в годовщину образования островного региона, акция стартовала в Инстаграме, ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Принять в ней участие может любой житель страны. Победитель получит памятный подарок и возможность лично встретиться с губернатором Валерием Лимаренко.

– Сахалинская область уникальна своим расположением и природой. Здесь множество живописных ландшафтов, вулканы и сопки, пляжи с чёрным песком, водопады и озёра, термальные источники и гейзеры, богатство океана и природных ресурсов. Но самое главное достояние – это люди. Открытые, честные и сильные, очень добрые и готовые всегда прийти на помощь. Сегодня исполняется 75 лет с момента образования Сахалинской области! Поэтому я решил объявить интересный конкурс в популярных на островах социальных сетях, – подчеркнул глава региона.

Чтобы принять участие во флешмобе, необходимо подписаться на аккаунт губернатора и сделать репост записи о начале акции к себе в сторис. Затем следует разместить на своей странице авторскую публикацию с хештегом #МойСахалин75. В ней участнику акции нужно рассказать о любимых местах, островных обычаях и интересных случаях, которые происходили с ним на Сахалине и Курилах.

Одними из первых к акции присоединились охинцы — руководитель детского театра «Затейники» Лариса Невзорова и «серебряный волонтер» Галина Клименко.

– Люблю Сахалин с его непостижимой природой, где одновременно и тундра, и тайга, и жаркий климат. За то, что люди здесь особенные, светлые и добрые, – отметила Лариса Невзорова.

– Я – коренная сахалинка. Родилась в Александровске-Сахалинском, в детстве жила в Некрасовке, много лет — в Ногликах. Но больше всего люблю Оху, потому что она добрая. Вообще, люди на Сахалине очень добрые, отзывчивые. Мы, как одна семья, сахалинцы. И никуда переезжать не хочу, даже на юг Сахалина, не говоря уже о материке. На следующий год наш аварийный дом стоит по графику на расселение. Так что надеюсь отпраздновать новоселье в новой квартире в Охе, – подчеркнула Галина Клименко.

Флешмоб продлится до 9 января. Победителя определит губернатор Валерий Лимаренко.

Аккаунты главы региона в социальных сетях: