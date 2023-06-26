Мастера большого тенниса показали класс

В понедельник на спортивных кортах городского парка культуры и отдыха стартовал третий открытый кубок ГК «Гидрострой» по большому теннису. Соревнования проводились в двух разрядах-одиночном и парном (профессионал+любитель).

В борьбе за награды принимали участие сильнейшие теннисисты области — мужчины и женщины, а также гости из Рязани, Москвы, Тулы, Подольска, Ижевска, Владивостока, Уссурийска, Хабаровска, Находки, Благовещенска, Липецка, Казани, Пятигорска, Краснодара.

Среди участников мастер спорта международного класса, более десяти мастеров спорта, пять кандидатов в мастера спорта. Многие были победителями и призерами различных всероссийских соревнований, а также участниками международных соревнований.

Мастер спорта международного классаТеймураз Габашвили в 2016 году занимал 43 строчку в мировом рейтинге сильнейших теннисистов. Принимал участие в турнирах большого шлема. В одиночном разряде один раз дошел до четвертого круга, два раза до третьего и один раз вышел во второй круг. В парном разряде в этих соревнованиях два раза выходил во второй круг и однажды в третий. За свою спортивную карьеру выиграл один турнир АТР в парном разряде. Выходил на корты, как участник соревнований, в более ста странах. В послужном списке победы над лучшими теннисистами мира Хуаном Карлосом Ферреро-Испания, Энди Маррей-Британия и Энди Роддиком-США.

Соревнования проводятся на кортах парка культуры и отдыха, спортивном комплексе «Санта» и теннисном центре «Гидростроя». Рассказать о всех поединках практически невозможно. Однако отдельные из них заслуживают особого внимания.

В одной восьмой турнира соревнований среди любителей в понедельник настоящий теннисный триллер на корте устроили Олег Яковлев и Александр Ли (оба из Южно-Сахалинска). В первом сете Олег господствовал на корте и выиграл сет со счетом 6:0. Казалось бы у Александра не было ни малейшего шанса на успех в этой встрече. Однако во втором сете рисунок игры поменялся на 180 градусов. Итог — 6:1 в пользу Александра Ли. На тай-брейке соперники устроили такие русские горки, что болельщикам и участникам встречи впору было доставать сердечные капли. С огромным трудом Александр Ли смог выгрысть победу со счетом 12:10 и 2:1 в матче.

В этой же категории Алексей Свищов и Антон Хон (оба из Южно-Сахалинска) подарили болельщикам поединок, который мог украсить не только полуфинал. Первый сет Антон Хон не без труда смог выиграть 6:3. Во второй партии свой рисунок игры навязал сопернику Алексей Свищов и справедливо праздновал успех — 6:1. В дополнительном третьем сете соперники поочередно выходили вперед в счете и до последнего было не ясно, кому улыбнется спортивная фортуна. В этот день она была на стороне Алексея Свищова 10:8 и 2:1 в матче.

Не менее драматичным был поединок, в котором сошлись сахалинец Константин Леженин и Тимур Ткачев (Владивосток). В первом сете сахалинский теннисист доминировал на корте и позволил сопернику выиграть всего один гейм. Убедительная победа со счетом 6:1 расслабила островитянина, и гость из Приморья воспользовался этим обстоятельством в полной мере.

В напряженной борьбе Тимур Ткачев выиграл второй сет со счетом 7:5 и оставил за собой отличные шансы побороться в дополнительной партии за общую победу в матче. Другого мнения на этот счет был наш спортсмен. На тай-брейке он не оставил своему сопернику ни малейшего шанса на успех 10:3 и 2:1 в матче. Константин Леженин вышел в четвертьфинал соревнований.

Украшением первого дня соревнований стал поединок, в котором в группе PRO скрестили ракетки Сухроб Мажидов (Южно-Сахалинск) и Александр Архипов (Хабаровск). В этой встрече болельщики увидели эйсы, отличную игру у сетки и на задней линии, бекхенды и двойные ошибки в самый неподходящий момент матча, реверсы и невынужденные ошибки. Что же касается общего нервного накала встречи, то его драматизм можно оценить по самому высшему баллу.

Первый сет со счетом 6:1 выиграл Александр Архипов. Во втором сете наш земляк решил не оставаться в долгу и выиграл его со счетом 6:1. 1:1 в матче, и все должно было решиться в третьей дополнительной партии.

Сахалинец уверенно вел игру. При счете 9:3 в пользу Сухроба Мажидова, когда казалось, что выиграть последнее очко для общей победы в матче не составит большого труда, островитянин занервничал, чем умело воспользовался хабаровчанин. Александр Архипов поймал кураж и смог сократить счет до минимума 9:8. И все же сахалинец проявил характер и вырвал победу в сете 10:8 и 2:1 в матче.

Во вторник красивую игру показали Илья Цыгвинцев (Казань) и Даниил Куц (Хабаровск). Выступая в группе PRO, теннисисты держали в таком напряжении всех болельщиков, что передать это словами просто невозможно. Об этом лучше всего скажет счет в матче по сетам. Первый выиграл Даниил Куц 7:6. Во втором сете Илья Цыгвинцев смог взять реванш 7:5. На тай-брейке свежее выглядел Илья и, как следствие, уверенно склонил чашу весов в свою пользу 10:3 и 2:1.

В среду и четверг соревнования продолжатся на кортах южно-Сахалинского городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина, в спортивном комплексе «Санта» и в теннисном центре «Гидрострой».

Игорь Карпук.

Фоторепортаж автора.