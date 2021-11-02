Мастера добрых дел. Горожанам напоминают о приеме заявок на участие в конкурсе «Благотворитель города Южно-Сахалинска»

В областном центре продолжается прием документов на участие в ежегодном городском конкурсе «Благотворитель города Южно-Сахалинска» по итогам 2021 года.

Целью конкурса является создание условий для развития благотворительной деятельности на территории областного центра, выражение публичной признательности благотворителям, а также стимулирование и поддержка инициатив добровольчества и волонтерства.

В качестве участника могут выступать граждане и юридические лица, в том числе сами благотворители, добровольцы или волонтеры. Рассказать о благих делах могут как получатели помощи, так и представители третьей стороны, принимавшей участие в данной деятельности и заинтересованной в ее популяризации.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Социальный парт­нер» – решение актуальных социально-экономических проблем города;

«Мастер добрых дел» – граждане и организации, на постоянной основе занимающиеся благотворительной деятельностью, не менее трех лет подряд принимающие участие в конкурсе;

«Дебют» – участники, впервые заявленные в конкурсе;

«Общественное признание» – победитель интерактивного голосования.

Стать участниками конкурса могут граждане и юридические лица, которые в течение календарного года занимались на территории городского округа благотворительной и (или) добровольческой (волонтерской) деятельностью по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному и безвозмездному выполнению работ и (или) предоставлению услуг.

Для участия необходимо подать заявку и пакет документов. Дополнительная информация о порядке и условиях проведения конкурса, а также форма заявки и перечень документов размещены на официальном сайте администрации.

Документы принимаются до 12 ноября (включительно) департаментом экономического развития аппарата администрации Южно-Сахалинска по адресу: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 23, 1-й этаж, оф. 2, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.15 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Телефон для справок 300-594 (доб. 5, 1).