Мастерство и воля к победе. Островные спортсмены признаются лучшими на разных соревнованиях

На кубок Героя России

VI турнир по армейскому рукопашному бою на кубок Героя России, полковника Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, разведчика А. Ю. Фомина прошел в Южно-Сахалинске.

На протяжении двух дней за звание сильнейших боролись 170 спортсменов в 44 весовых и возрастных группах. Команды представляли областные федерации рукопашного боя, армейского рукопашного боя, кудо и самбо, военно-спортивные клубы «Буесть», «Ратник» и «Викинг», 68-й армейский корпус, а также Охинский, Углегорский, Александровск-Сахалинский, Корсаковский и Поронайский районы, Приморский, Хабаровский и Камчатский края, сообщили в сахалинском министерстве спорта.

В первый день соревнований бойцы провели предварительные поединки, по итогам которых были отобраны финалисты. Во второй день состоялись финальные спарринги.

По итогам соревнований в командном зачете первое место заняла сахалинская федерация армейского рукопашного боя. Ей же достался переходящий кубок турнира. Вторыми стали спортсмены областной федерации кудо. Тройку лидеров замкнула команда федерации рукопашного боя.

Лучший центровой

В Нижнем Новгороде состоялся суперфинал чемпионата школьной баскетбольной Лиги «КЭС-Баскет». Его участниками стали 32 лучшие команды юношей и девушек.

Чемпионат проводился в 15-й раз. На всех стадиях в нем играли почти 12 000 команд из 68 регионов страны.

Среди участников суперфинала была команда «Сахалиночка 22» из средней школы ¹ 22 Южно-Сахалинска. Она успешно проявила себя на муниципальном и областном этапах турнира, а затем заняла второе место на федеральном этапе в Чите.

В Нижнем Новгороде 16 команд девушек были разделены на четыре подгруппы.

Заняв в своей подгруппе третье место, «Сахалиночка 22» попала в число команд, которые разыгрывали места с 9-го по 16-е. На этой стадии сахалинские баскетболистки два матча выиграли и один проиграли. Итог их выступления – 13-е место.

Баскетболистка «Сахалиночки 22» Дарья Волохова была признана лучшим центровым суперфинала.

Футбольная весна

С 8 по 10 апреля в Уссурийске состоялся традиционный дальневосточный футбольный турнир «Уссурийская весна». В соревнованиях принимали участие футболисты 2010 – 2011 г. р. Помимо островной команды «Сахалин-2010» (тренер Антон Бучинский) в турнире сыграли команды из Хабаровска, Уссурийска, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре и Находки.

На первом этапе команды были разделены на две группы. «Сахалин-2010» набрал в группе семь очков, вышел в полуфинал, где в серии послематчевых пенальти одолел хабаровский СКА-2010. В финале «Сахалин-2010» победил владивостокское «Динамо-2010».

Лучшим игроком в команде «Сахалин-2010» был признан Иван Купин. Лучшим вратарем турнира назван сахалинец Влас Краснофф. А Дмитрий Решетов стал лучшим игроком турнира.

В вольном стиле

Свыше 500 борцов вольного стиля приехали в Благовещенск для участия в дальневосточном турнире «Кубок Содружества-2022» на призы СК «Троя».

Островной регион представляли воспитан­ники спортшколы олим­пийского резерва по греко-римской борьбе г. Юж­но-Сахалинска и спортшколы г. Невельска.

В младшей возрастной группе (2009 – 2010 г. р.)островные борцы завоевали четыре медали. В весовой категории до 22 кг первенствовал Эльзар Кокотаев из Южно-Сахалинска, одержавший пять побед. Его успех повторил Александр Дзех, также представлявший островную столицу (до 45 кг).

Второе место занял Алихан Фахритдинов из Южно-Сахалинска (до 26 кг), третье – невельчанин Альдиар Акчалов (до 24 кг).

В турнире борцов 2011 – 2012 г. р. отличились Гасан Фахритдинов из Южно-Сахалинска (первое место в весе до 38 кг) и Стани­слав Политика из Невельска (третье место в весе до 41 кг).

В старшей возрастной группе золотая награда в активе Тимура Кузнецова из Южно-Сахалинска (до 62 кг). Серебряные призеры – Леонид Корчагин из Южно-Сахалинска (до 48 кг) и Александр Швец из Невельска (до 41 кг).

На третью ступень пьедестала почета поднялись Магомедрасул Расулов (до 35 кг) из столицы области, а также невельчане Дмитрий Московец (до 44 кг), Илья Васильев (до 57 кг) и Степан Федянин (до 62 кг).

Судейская коллегия наградила Эльзара Кокотаева специальным призом «За волю к победе». Наш борец в финале проигрывал более опытному сопернику со счетом 0:8, но сумел собраться и победил – 20:14.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.