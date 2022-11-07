Мастерство и воля к победе. Сахалинцы завоевывают медали на представительных соревнованиях

Путь в сборную команду

Наро-Фоминск стал местом проведения первенства России по вольной борьбе среди юниорок до 21 года. Свое мастерство и волю к победе продемонстрировали 130 спортсменок из 30 регионов страны.

Турнир был очень важен для девушек. Для многих он определяет дальнейшую спортивную карьеру.

Сахалинскую область представляли Арина Яковлева из Корсакова (тренер Хамзат Хамидов) и Анна Боева из Анивы (тренеры Виталий Симановский и Бадмажап Яглинов), сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.

Арина Яковлева боролась в весовой категории до 65 кг. Она заняла пятое место.

Анна Боева в весе до 72 кг дошла до финала, где уступила сопернице из Республики Саха (Якутия), завоевав серебряную медаль.

– Анна Боева включена в основной состав сборной команды России среди юниорок до 21 года, а Арина Яковлева включена в резервный состав этой сборной, – подвел итог соревнований Виталий Симановский.

Анастасия и Калиста

Анастасия Мурзина и Дмитрий Ульянчев из сахалинского конноспортивного клуба «Золотой мустанг» выступили на всероссийских соревнованиях по конкуру Maxima Stables. Старты прошли в конном клубе Maxima Park в Москве.

Сахалинцы молодежной сборной выступили на маршруте с высотой препятствий 100 см (на чистоту и резвость) и соревновались в дисциплине «конкур», где всадник на лошади должен преодолевать препятствия на время. Это один из самых зрелищных видов конного спорта.

Анастасия Мурзина вошла в тройку лидеров и завоевала «серебро» на лошади по кличке Калиста.

Оба спортсмена состоят в сборной Сахалинской области.

В вольном стиле

Около 300 борцов вольного стиля приняли участие в открытом турнире «Лига Спарта» во Владивостоке. На ковер вышли спортсмены из различных регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Победители и призеры были определены в двух возрастных группах (2011 – 2012 и 2013 – 2014 г. р.).

Сахалинскую область представляли воспитанники спорт­школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска (тренеры Насим Ганиев, Александр Толстов, Александр Шеварев) и спортивной школы Невельска (тренеры Григорий Гоков и Казбек Моргоев).

Островные борцы неплохо проявили себя, завоевав одиннадцать медалей (четыре золотые, две серебряные, пять бронзовых) и специальный приз.

В младшей возрастной группе победителями турнира стали Ибрагим Ибрагимов (до 24 кг) и Александр Дзех (до 46 кг). Серебряный призер – Альдияр Ачкалов (до 28 кг), бронзовые – Иван Серафимов (до 28 кг), Абдулазиз Хамитов (до 30 кг), Оомат Кынчагбаев (до 40 кг).

Золотые награды в состязаниях юношей 2011 – 2012 г. р. завоевали Гасан Фахритдинов (до 42 кг) и Станислав Политико (до 46 кг). На втором месте – Егор Леви (до 50 кг), на третьем – Артем Замуруев (до 50 кг) и Артем Серээдар (до 60 кг).

Ибрагиму Ибрагимову по решению судейской коллегии был вручен специальный приз «За волю к победе».

Альдияр Ачкалов и Станислав Политико представляли Невельск, остальные медалисты – Южно-Сахалинск.

Взяли «бронзу»

В Комсомольске-на-Амуре прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин памяти героев-дальневосточников. В спортивном центре «Орлан» состязались спортсмены из восьми регионов страны, в том числе мастер спорта международного класса.

Островные «греко-римляне» завоевали три бронзовые медали.

В весовой категории до 60 кг третье место занял Риджат Казымов, в весе до 63 кг третьим призером стал Игорь Степанцов, а по итогам схваток в категории до 67 кг на третью ступень пьедестала почета поднялся Станислав Рысаев. Яков Ян, боровшийся в весовой категории до 67 кг, занял пятое место.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.