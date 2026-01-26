Мать и дочь увлекли спортом более 60 родственников воинов, погибших на СВО

Проект «СВОя Семья» в 2025 году, единственный от Сахалинской области, вошёл в ТОП-100 лучших инициатив страны в номинации «Забота о семьях героев – вклад в общую Победу» всероссийской муниципальной премии «Служение».

Авторы проекта южносахалинки Наталия Каурова и её дочь Снежана Чернякова не первый год поддерживают и объединяют родственников, потерявших близких на специальной военной операции.

– Четвёртую зиму занимаемся горными лыжами, а недавно стали проводить тренировки по сноуборду, – рассказала Наталия.

Нурбек Сооронбаев на СВО потерял старшего сына, добровольцем ушедшего на фронт. В проекте он уже третий год вместе с младшим сыном.

– Очень рад, что у сына всё получается с горными лыжами и сноубордом. Всей семьёй мы ходим в бассейн, участвуем в наших общих сборах. Поддержка, помощь и забота государства помогают нам справиться с горем, – отметил участник проекта.

– Я тренер по горным лыжам и по сноуборду, – рассказала Снежана. – Весной у нас батуты и бассейн, летом – сапборды (доски, сидя или стоя на которых можно плыть по воде, управляя одним веслом). Проводим тренировки на роликах и велосипедах. Спортом у нас занимаются около 60 человек.

Кстати, экипировку для занятий участникам проекта предоставляет бесплатно СК «Неваляшка».