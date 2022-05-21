Матч команды «Сахалин» с «Сатурном» не оставил послевкусие победы

В очередном матче первенства России по футболу фНЛ-2 гр. 3 «Б» «Сахалин» встречался с «Сатурном» (Раменское) на южно-сахалинском стадионе «Спартак».

Несмотря на то, что островная дружина показала не лучший футбол в этом сезоне, она смогла добиться в этом матче победы со счетом-2:0.

К этому поединку команды в турнирной таблице разделяла всего одно очко. «Сахалин», набрав 23 очка, занимал третью строчку в турнирной таблице. «Сатурн», имея в своем активе 22 очка, располагался на пятой ступеньке.

Самое же главное, что победа в этой встрече любой из команд гарантировала в сезоне 2022-2023 место в профессионально лиге. Именно это обстоятельство давало сахалинским поклонникам футбола надежду увидеть в этот вечер интересную игру обеих команд.

Увы, их надеждам не суждено было сбыться. Но обо всем по порядку.

Дебют встречи был за гостями. Уже на исходе первой минуты матча «Сатурн» устроил в штрафной «Сахалина» такой «пожар», что, казалось, беды хозяевам поля не избежать. Повезло, в последний момент защитники смогли выбить мяч за пределы поля, и команда получила секундную передышку.

Однако на пользу она не пошла. Гости продолжали диктовать свои условия игры, к которой хозяева никак не могли подобрать ключик.

Футбол- это игра. То, что показывал «Сахалин» на первых минутах матча на поле, игрой в футбол назвать было нельзя. Дикие зазоры между линиями, полнейшее отсутствие взаимопонимания между игроками. Провалы опорной зоны. Налицо было-избиение младенцев в самом классическом виде. И младенцы эти были хозяева поля.

Только к десятой минуте «Сахалин» пришел в себя и смог организовать первый «поход» к штрафной площади соперника. Да вот получился он не выразительным и, как следствие, защитники «Сатурна» разрушили эту атаку без особого труда.

Между тем обстановка на половине хозяев поля все накалялась. И то, что на табло продолжали гореть одни нули, больше была заслуга не нашей команды, а фатальное невезение на завершающей стадии своих атак гостей. Одним словом, гости «давили», а наши терпели.

На 29-ой минуте встречи произошло непредвиденное. В очередной атаке на ворота «Сахалина» полузащитник «Сатурна» Роман Куражов умышленно рукой ударил защитника хозяев поля, за что и получил прямую красную карточку. Оставшись в меньшинстве, гости растерялись.

Чем умело и воспользовались сахалинцы, проведя серию атак на ворота соперника. На 39-ой минуте «инопланетяне» нарушили правила в пяти метрах от своей штрафной площади на правом краю. И «Сахалин» использовал этот стандарт на все сто процентов. Навес во вратарскую площадь — и первым у мяча оказался полузащитник Андрей Сорокин-1:0.

Казалось, получив численное преимущество и поведя в счете, «Сахалин» просто обязан был дожимать соперника и к перерыву снимать с повестки дня вопрос о победители в матче. Увы. Создавалось впечатление, что именно «Сатурн» играет в большинстве. Команда продолжала много атаковать и вполне по делу было бы, если к перерыву счет на табло был 1:1. Но «Сахалин» дотерпел.

После отдыха рисунок игры не поменялся. Команда из Раменского играла в футбол, а сахалинцы старались, пыхтели, потели, бились, боролись, делали, что угодно, но забыли о том, что футбол-прежде всего игра. Где соперника нужно уважать, но не бояться. Именно поэтому пошли ошибки в передачах мяча, что упрощало «инопланетянам» организовывать новые атаки на ворота «Сахалина».

Казалось еще чуть-чуть и гости добьются желаемого-сравняют счет, а там и дожмут соперника. Но «несчастный» случай «похоронил» все эти надежды. На восьмидесятой минуте одна из малочисленных контратак «Сахалина» на ворота соперника, прострел вдоль вратарской площади и мяч от ноги защитника гостей Вячеслава Фролова оказывается в сетке ворот-2:0.

Надо отдать должное «Сатурну», их игра не «развалилась», наоборот, футболисты заиграли более агрессивно, и только нехватка спортивного мастерства на завершающей стадии их атак, позволила в этот вечер «Сахалину» сохранить победный счет. Раменцы отдали себя игре на все 100 процентов.

А когда такое происходит, то рука не поднимается критиковать их за поражение. Да, где-то им не хватило класса. Они бились как львы, но спортивные боги в этот вечер были не на их стороне.

Что же касается островной команды, то в этот вечер она показала свою худшую игру, что и подтвердил на пресс-конференции главный тренер «Сахалина» Олег Кокарев.

В субботу, 28 мая на «Спартаке» «Сахалин» принимает «Квант» (Обнинск). Вчера на своем поле «Квант» со счетом 0:1 проиграл «Арсеналу Тула 2» и с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Сахалин» после вчерашней виктории поднялся на вторую строчку. В его активе 26 очков.

В случае поражения «Сахалин» может поменяться в турнирной таблице с «Квантом» местами. Начало встречи в 16:00.

Игорь Карпук.