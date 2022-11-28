Матери поедут в Донбасс

Женская общественная группа поможет сделать более эффективной помощь сахалинским участникам специальной военной операции.

В ближайшее время одна из представительниц организации отправится в Донецкую народную республику, чтобы на месте выяснить, в чем нуждаются бойцы. В результате адресная помощь от островного региона будет более эффективной. Такое решение принято в День матери в ходе встречи губернатора Валерия Лимаренко с матерями бойцов.

Правительство Сахалинской области по заявкам командования регулярно направляет в зону специальной военной операции различные грузы: от различного оборудования и военного снаряжения до автомобилей повышенной проходимости. В то же время в регионе налажен сбор адресной помощи бойцам от бизнеса, неравнодушных граждан и общественных организаций. Поэтому важно знать, в чем нуждается каждый отдельный воин, чтобы успешно бить врага.

Получить такую информацию поможет общественная группа, в которую войдут матери и жены военнослужащих. Создать ее предложили сами женщины. Губернатор инициативу поддержал, пообещав решить все сопутствующие вопросы c военным руководством. В состоявшейся беседе участники встречи определили конкретные задачи, которыми займется новая женская организация.

Обеспечивать работу общественной группы будет региональное отделение «Единой России». Фактически неравнодушные женщины станут участниками проекта «Сопричастность». Это позволит партии взять на себя расходы на поездки в Донбасс. Первой в командировку отправится жительница Южно-Сахалинска Ирина Нигматулина.

Анна Охрименко из Анивского района организовала группу «Сахалин. Своих не бросаем», которая занимается сбором посылок для сахалинцев, несущих службу в зоне специальной военной операции.

Виталий ШЕВЧЕНКО.