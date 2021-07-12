«Матрешка», продуманная до мелочей. Педагогические инновации

Детское дошкольное учреждение применило в своей работе прорывные технологии бережливого производства, за что и удостоено кубка «Прорыв года».

Необычное – рядом

Детский сад ¹ 28 «Матрешка» в Южно-Сахалинске – во многом необычное детское дошкольное учреждение. И дело не только в том, что оно насыщено чудесами современных технологий, этим, пожалуй, сегодня мало кого удивишь. Привлекает внимание организация работы. Для того, чтобы все работало как часики, без сбоев, накладок и чтобы побольше времени оставалось у педагогов для работы с детьми, в «Матрешке» применили модель бережливого производства.

Что именно сберегают? Драгоценное время. На отдельных участках – до 30 процентов. Систему постоянно совершенствуют, этим занимается специально созданная по такому случаю «Фабрика процессов».

В 2019 году учреждение стало участником проекта правительства Сахалинской области «Эффективный регион». Первым делом проектная команда взялась за изучение опыта коллег в различных российских регионах. Выяснилось, что подобные инновации в стране применяют многие, но чаще всего применяют бережливые технологии на каком-либо одном направлении. «Матрешка» решила подойти к делу комплексно и креативно. Время показало, что подход оказался удачным.

Журналист «Советского Сахалина» побывал в инновационном детском саду и узнал, как это работает.

Дело счет любит

В детском саду 12 групп, численность воспитанников в среднем до 250 детей ежемесячно. Численность персонала около 70 человек в общей сложности.

С чего начинается каждый рабочий день? Со сбора информации. Нужно точно знать, сколько в группах детей. Это основной показатель, на котором завязано все, включая организацию питания, проведение занятий… Раньше на подсчет во всех 12-ти группах уходил ровно 1 час.

Нужно было все обойти, посчитать, выяснить причины отсутствия кого-то из воспитанников. В результате трудно было избежать «мешанины», могли закрасться ошибки в статистике, в бухгалтерии, в выгрузке продуктов питания и прочее. Сейчас на все тратится до 15 минут. Специалист, старшая медсестра, в электронном виде формирует базу данных, заполняет списки присутствующих и отсутствующих. Благодаря локальной сети эта информация в режиме онлайн отображается и на рабочем столе в ноутбуке заведующей, и в пищеблоке, в каждой группе.

Чтобы не заплутать

«Матрешка» расположена в новом двухэтажном здании. Раньше гостям бывало сложно сориентироваться в лабиринте коридоров и помещений. На помощь пришла разработанная «Фабрикой процессов» система навигации. Что это такое? Полы, стены, подпотолочное пространство содержат визуальные подсказки, помогающие быстро понять, куда двигаться. Детвора ориентируется по следам, изображенным на полах.

Они разного цвета. Все знают, что красные ведут к кабинету заведующей, синие следы – к психологу-логопеду, оранжевые к медицинскому кабинету. А еще, для обеспечения режима безопасности, на полах нанесена своеобразная «дорожная разметка».

Например, желтым пунктиром показана траектория движения входной двери в группу. Лучше держаться в сторонке, иначе при внезапном открытии можно получить ушиб!

В основных пунктах установлены столбики с указателями-стрелочками. Это для ребят постарше и взрослых посетителей. Еще выше, под потолком, расположены указатели с текстами.

Еще один важный элемент навигационной системы – браслеты разного цвета. Они изготовлены из легкосгибающегося синтетического материала разного цвета. У детей среднего и старшего возрастов в программе появляется время свободного часа, когда они покидают пределы групп, выходят в свободное пространство. В этом, условно говоря, космосе есть множество игровых центров, зон робототехники, конструирования, песочной терапии, сенсорная комната, медицинский блок, а также специально выделенное место для получения дополнительной услуги – кислородного коктейля.

Воспитатель надевает детям соответствующие браслетики и – вперед! Кто-то отправляется на занятие в спортивный зал, кто-то на индивидуальные занятия к психологу или на репетиции в музыкальный зал. И педагогам всегда видно – кто где находится. В течение дня браслеты меняются. Они выполняют функцию маркеров. Простая методика, но очень помогает эффективно использовать время и планировать его точнее. Кроме того, воспитывает у детей самостоятельность и умение планировать свое время.

Виртуальные драконы и деревянные кубики

«Матрешка» предоставляет широкие возможности для развития ребенка. Небольшой, но содержательный и удобный спортивный зал, кабинет дополнительного образования с конструированием роботов и лабораторными исследованиями по разным направлениям. Учреждение реализует несколько инновационных площадок – три региональные и одну федеральную, поэтому перечислять все направления работы можно долго. В распоряжении психолога-логопеда – впечатляющая сенсорная комната с интерактивным столом, где столешница – сенсорный экран. Комната психологической разгрузки позволяет эффективно работать с детьми, в том числе с детьми с ограниченными возможностями по здоровью.

Чудо-кубик – так назвали в «Матрешке» комплекс развивающих интерактивных игр, посвященных правилам безопасности для различных ситуаций.

Для смены видов деятельности детворы активно практикуют песочную терапию. Для этого используется интерактивная песочница. Выбираешь нужную игру, нажимаешь кнопку – и вот уже при соответствующем освещении и звуковом сопровождении над песчаными «дюнами» начинают двигаться невесть откуда появившиеся сказочные дракончики. Нужно их ловить… Забавная штука, хотя сами воспитатели считают, что такой интерактив хорош в меру. Гораздо важнее в дошкольном возрасте развивать мелкую моторику, и для этого в саду также имеются все возможности.

Что немаловажно, азы бережливых технологий заложены и в самом воспитательном процессе, в работе с детьми.

– У нас в распоряжении имеются разнообразные конструкторы, простые и сложные. Каждый набор имеет свои инструкции и шаблоны. Мы стараемся дополнить, улучшить игру, – рассказывает заместитель заведующей Олеся Жильцова. – Например, если ребенку предстоит выполнить задание с простым деревянным конструктором, имеющим разные геометрические формы, мы предлагаем собрать все намного быстрее. Что для этого нужно сделать? Начать с сортировки. Цилиндры должны лежать отдельно, кубики отдельно… Просто, но насколько эффективно!

Памятка на каждый случай

В каждом помещении, будь то туалетные комнаты, спальни, раздевалки, на стенах размещены понятные в любом возрасте картинки и схемы. В них заложены алгоритмы для каждого случая: заправления постели для среднего-старшего дошкольного возраста, умения пользоваться туалетом, правильного мытья рук, наведения порядка в группе, приема пищи, вплоть до порядка одевания одежды зимой и летом.

Свои памятки есть и у младшего обслуживающего персонала. В нужных местах на уровне глаз человека на стенах закреплены «напоминалки». Кроме того, задействованы и демосистемы – такие вертикально стоящие альбомы со страницами-файлами. Они содержат распорядки, порядки разведения растворов, проветривания помещений и многое другое.

Не вставая с дивана

В рамках «Бережливых технологий» выделены комфортные зоны для посетителей, на каждом этаже есть холлы с диванами, кулерами с горячей и холодной водой. А еще, в прямом смысле, не вставая с дивана, посетитель может получить полную информацию о работе учреждения, телевизионные панели предоставят актуальную информацию по коронавирусу, сообщат о теме недели. Содержание таких трансляций постоянно освежается. Благодаря этому многие вопросы родителей отпадают сами собой.

К слову, у «Матрешки» действуют собственный содержательный сайт, страничка в Инстаграм, есть обратная связь с родителями с помощью QR-кодов. Большой информационный стенд на стене ориентирован и на персонал, и на родителей – в нем ключевые события календарного года.

Умный дом

В складских помещениях все аккуратно разложено по полочкам, промаркировано, пронумеровано. «Шпаргалка», закрепленная на стене, всегда подскажет, где что лежит, на поиски не нужно тратить много времени.

В целом, детский сад представляет из себя единый умный дом, в котором все продумано до мелочей.

В ходе экскурсии заведующая детским садом Ольга Лукьянова приостановилась у коллекции наград, полученных воспитанниками за различные достижения в спорте, творчестве. Один из кубков, самый большой и красивый, – предмет особенной гордости.

– Это переходящий кубок «Прорыв года». В конце года он уйдет кому-то другому. Поверьте, для этого нужно себя проявить на все сто процентов. Было нелегко, но мы с этим справились!

Владимир СЛАВИН.