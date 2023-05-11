Маяк Анива на Сивучьей скале. Область берет под крыло достопримечательность Сахалина, но может возникнуть проблема

Приятная новость из Москвы: президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу рассмотреть возможность строительства нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота на мысе Анива (о. Сахалин) и передачи маяка Анива в собственность Сахалинской области, в том числе определить источник финансирования строительства. Доклад по этому поводу должен быть представлен до 1 июля 2023 года.

С большой долей вероятности можно говорить, что вопрос о передаче знаменитого, единственного в своем роде маяка, ставшего символом региона, решен. Во всяком случае, министр обороны не видит в такой передаче больших проблем.

Поручение в числе многих других опубликовано на официальном сайте Кремля. Оно стало результатом прошедшего в марте совещания по вопросам развития дальневосточных городов. С инициативой выступил глава региона Валерий Лимаренко, мотивируя предложение тем, что маяк можно восстановить и превратить в полноценный туристический объект, он требует серьезного ремонта.

Между тем остается открытым важный вопрос, касающийся логистики. Маяк расположен в очень труднодоступном месте на скале Сивучьей, отделенной от мыса Анива проливом. Добраться до него по суше невозможно, остается лишь воспользоваться морским путем. По логике вещей, у властей региона должна быть возможность создать и первичную инфраструктуру с пирсом, подъездными путями, площадкой для временного размещения туристов, туалетами. Сейчас инициатива в частных руках, практически все туристические компании, предлагающие экскурсии к маяку, «завязаны» на единственного оператора, в чьем ведении находится порт-ковш в Новиково Корсаковского района. В сентябре прошлого года этот объект был выставлен на торги и ушел с молотка, а точнее, был сдан в аренду на четверть века.

Организатор торгов – территориальное управление Росимущества, начальная цена чуть меньше 1,2 миллиона рублей.

По факту в стоимость каждого морского тура к маяку обязательно входит определенная сумма, предназначенная этому оператору. По имеющимся данным, не менее 2000 рублей за каждый выход лодки с туристами в море. В итоге цены кусаются, не всем такие поездки по карману. Судя по данным на сайте gosakhalin.ru, ценники на эти туры в прошлом году были в пределах от 4000 до 7000 рублей. Хотелось бы, чтобы маяк, который теперь уже, можно сказать, в собственности властей региона, был более доступным во всех смыслах слова.

В региональном министерстве туризма возможно считают, что рановато говорить о логистике, нужно дождаться окончательных решений, оформления всех документов…

С такой позицией можно поспорить: если параллельным курсом не просчитывать и не решать проблему с инфраструктурой, объект, принципиально важный для имиджа региона, для развития туристической отрасли может стать доступным не для всех.

Справка

Автором проекта маяка — японский инженер Миура Синобу. Построен в 1939 году. Маяк представляет собой девятиэтажную бетонную башню высотой 31 метр. До 1990 года он работал за счет использования дизель-генератора, позже задействовали атомный источник энергии, маяк работал в автономном режиме. В 2006 году маяк Анива опустел.

В период губернаторства Карафуто, с 1939-го по 1946-й годы маяк носил название Накасирэтоко.

P. S.

В октябре 2021 года в публикации «Маяк на мысе Анива обследовали с головы до пят» «Советский Сахалин» рассказал о том, что благодаря гранту регионального правительства в 11 миллионов рублей через областное министерство имущества министерству обороны РФ, состоялось обследование маяка.

Его целью было выяснить состояние навигационного сооружения и определить объем работ для будущего капитального ремонта. Ранее в результате встречи губернатора Валерия Лимаренко с министром обороны РФ Сергеем Шойгу была достигнута договоренность о доступе на световые объекты и продолжении работы в рамках соглашения по передаче военных земель в региональную собственность.

Ярослав САФОНОВ.

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