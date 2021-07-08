Маяк «Анива» с высоты птичьего полета. Видеоролик участника конкурса «Взлетай и снимай»

Жителям островной области представилась возможность пролететь над крайней юго-восточной точкой Сахалина – над маяком у мыса Анива – и увидеть эту уникальную постройку с непривычного ракурса.

Один из участников конкурса «Взлетай и снимай» Илья Бартенев провел потрясающую аэросъемку маяка «Анива» и показал достопримечательность с высоты птичьего полета. Подлетев к самому мысу, дрон кружил над окружающими маяк скалами, встретил местного обитателя – тюленя – и подвис над самой башней маяка.

Видеоролик доступен по ссылке:

– С начала освоения Сахалина здесь проходил морской путь, крайне сложный у мыса Анива. О подводные скалы разбился не один корабль, прежде чем руководители префектуры Карафуто решили построить маяк. Объект соорудили в 1939 году по проекту японского инженера Миуры Синобу, – рассказал о месте съемки Илья Бартенев.

Телеканалы «Т24», «Живая Планета» и «Моя Планета» до 7 августа продолжают принимать заявки на участие во всероссийском конкурсе аэросъемки «Взлетай и снимай». Лидер номинации получит приз – 100 000 рублей. Участников, которые займут вторые и третьи места, ждут ценные призы и приятные подарки от партнеров конкурса. Все подробности конкурса на САЙТЕ.

Мария ДЖУС.