Маяк на мысе Анива обследовали «с головы до пят». На уникальном историческом объекте побывала межведомственная комиссия

Обследование было проведено благодаря гранту в 11 миллионов рублей, выделенному региональным правительством через министерство имущества Сахалинской области министерству обороны РФ.

Как сообщил руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Алексей Казанцев, теперь нужно проанализировать полученные данные, дождаться результатов лабораторных исследований… К концу 2021 года будет ясна полная картина: каково состояние маяка и какой объем работ предстоит выполнить в рамках будущего капитального ремонта. Без этих данных невозможно приступать к проектированию и к собственно строительным работам.

Как уже сообщалось, в результате встречи губернатора региона Валерия Лимаренко с министром обороны РФ Сергеем Шойгу была достигнута договоренность о доступе на световые объекты и продолжении работы в рамках соглашения по передаче военных земель в региональную собственность.

ОНФ контролирует ход работ и принимает в них активное участие. Региональное агентство по туризму в июле 2020 года проинформировало о создании рабочей группы для оценки необходимых работ по восстановлению основных маяков, в том числе на мысах Анива и Жонкиер. Сейчас речь идет лишь об анивском.

«Советский Сахалин» следит за развитием событий. В июле 2014 года была опубликована заметка «Маяк Анива будет отреставрирован». Речь в ней шла о намерениях командования Тихоокеанского флота основательно взяться за ремонт и техническое переоснащение маяков на Сахалине и Курилах. В том числе планировалось в 2015 году реконструировать и капитально отремонтировать маяк на мысе Анива с внешней и внутренней отделкой башни, установкой современных солнечных элементов питания, новых линз и светодиодных ламп. Ранее общественная организация «Бумеранг» провела акцию «Поможем маяку Анива». Группа активистов направила соответствующее обращение министру обороны и президенту Русского географического общества Сергею Шойгу, разместила его текст в интернете и предлагала подписать всем неравнодушным людям.

В январе 2020 года увидела свет публикация «Островные маяки на мысах Жонкиер и Анива капитально отремонтируют», посвященная результатам встречи Валерия Лимаренко с Сергеем Шойгу.

Владимир СЛАВИН.