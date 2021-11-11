МАЗы пополнили автопарк. На городские маршруты Южно-Сахалинска выйдут новые газомоторные автобусы

Шесть новых пассажирских автобусов, работающих на газомоторном топливе, до конца ноября выйдут на линию пас­сажирского маршрута ¹ 222. Пополнение автопарка МУП «Транспортная компания» стало одним из первых мероприятий реформы общественного транспорта, которая стартовала по инициативе мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина.

В планах – в ближайшие годы обновить весь подвижной состав предприятия. Эта инициатива поддержана региональным правительством и губернатором Валерием Лимаренко.



11 ноября в торжественной обстановке ключи от новых МАЗов вручили водителям муниципального предприятия. В областной центр машины поставил Минский автомобильный завод. Отметим, что с крупным автомобилестроительным концерном администрация города сотрудничает с 2016 года.

– Главное преимущество техники нового поколения в том, что она работает на экологичном и более экономичном топливе. На предприятии уже 61 машина переведена на газ. Выгода по сравнению с дизелем существенная, – отметил директор МУП «Транспортная компания» Сергей Павлов.



Вместимость салона новых автобусов – 27 сидячих и 76 стоячих мест. Для удобства пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в каждом предусмотрен выдвижной пандус, имеется кнопка вызова водителя. Согласно последним стандартам транспортной безопасности, машины оборудованы камерами кругового обзора. Еще одна важная характеристика – увеличенный объем газового баллона. Это позволяет сократить время на дополнительные заправки, что также способствует оптимизации трудовых процессов.



В рамках реализации реформы запланировано создание единого оператора, который будет выполнять функции по контролю за исполнением контрактов перевозчиками, организацией дорожного движения, а также центра управления дорожным движением – для регулировки всех транспортных потоков в городе. Муниципалитет изучает лучшие практики, чтобы реализовать их в Южно-Сахалинске.



Добавим, что новая техника будет использоваться на межмуниципальном маршруте, который связывает Южно-Сахалинск с селом Троицкое.

Виктор ГОРОДОВ.