Мечтайте! Мечты сбываются. Наша землячка пересекла параллель, где летом всегда полярный день

Неутомимая пу­тешест­вен­ница, автор 14 краеведческих книг, По­четный гражданин Юж­но-Сахалинска Галина Архипова вернулась из очередной поездки, и не с пустыми руками. Один из сертификатов ООО «Лентурфлот» (Саха-Якутия) удостоверяет, что она пересекла Полярный круг на теплоходе «Михаил Светлов». Другой подтверждает: островитянка признана лучшим краеведом круиза.

Мы попросил Галину Иннокентьевну поделиться впечатлениями.

– Я участвовала во многих речных и морских круизах (иностранных и российских), но столь замечательного, как этот, у меня не было. Лет пять я мечтала побывать в Тикси. Но каждый раз якутские туроператоры отказывали – группы формировались только из иностранцев. Этим летом пандемия спутала карты зарубежным гостям, и мне, назойливому сахалинскому туристу, наконец-то повезло.

В Якутск я прилетела в четыре часа утра и очень удивилась, что в столь ранний час меня встретила представительница фирмы «Лена-тур» и сопроводила до хостела. В полдень я была уже на судне в люксовой каюте на верхнем этаже трехпалубного судна. А на нем все сияло безупречной чистотой, словно речной теплоход только что спустили на воду.

К вечеру собралась вся группа, в основном из москвичей, питерцев и нескольких иностранцев. Познакомились и получили приглашение на ужин в ресторан. Вошли и ахнули – как там красиво и изысканно: на столах белоснежные накрахмаленные скатерти до пола, красивая итальянская посуда. В зал в морской форме вошли парни под два метра ростом. Мы подумали, члены экипажа, оказалось, белорусские парни проходят практику под руководством директора ресторана Таисии Мальцевой.

Один такой «гренадер» подошел ко мне:

– Галина Иннокентьевна, пойдемте блюда выбирать.

– А что выбирать? – ответила я, удивившись обращению ко мне по имени-отчеству. – Первое, второе, третье…

Но юноша любезно настоял на своем. И вскоре я поняла, почему. Команда поваров приготовила на ужин 55 блюд. А завтрак, как нам объяснили, будет из полусотни, а обед – из 60 блюд. Причем за шестнадцать дней путешествия ни одно из них в меню не повторится.

Невероятно, но факт: кулинары слово сдержали. За всю поездку не удалось даже продегустировать все, что здесь предлагалось. Забегая вперед скажу, что в последний день круиза все восемнадцать работников ресторана удостоились от туристов щедрых аплодисментов.

А началось путешествие Якутск – Тикси – Якутск с посещения национального парка «Ленские столбы». Вдоль берегов реки они протянулись на 40 километров. Эти каменные остатки древних вулканов в виде различных фигур причудливо обработали вода, ветер, мороз. На некоторые из столбов разрешили зайти по ступенькам. Панорама, открывшаяся с 200-метровой высоты, впечатляла и захватывала дух.

Здешняя шаманка тоже придала якутского колорита – разожгла костер, начала камлать и каждому предсказала, что в путешествии будем живы-здоровы и дойдем до Тикси.

В местечке Буотаме группа посетила бизонарий. Мы увидели в питомнике двух огромных бизонов по полторы тонны весом и их рыженького детеныша, услышали интересный рассказ экскурсовода о редких обитателях питомника.

На круизных судах, где мне доводилось бывать ранее, туристы были предоставлены сами себе – что хочу, то и делаю. А здесь каждый день был расписан по часам.

Утром и вечером – уроки физкультуры с чемпионкой мира по гимнастике и восточным единоборствам. Потом приходил час караоке, урока якутского танца. На мастер-классах нас учили рисовать, вязать символические фигурки, расписывать ракушки, лепить, делать украшения из конского волоса.

Каждый день были концерты. Шестнадцать дней с нами провели студент консерватории и баритон оперного театра Якутии Рустам Слепцов и заслуженный артист РФ, народный артист Якутии шаман Дмитрий Артемьев. Он тоже пел, танцевал, общался на своем языке с небом, землей, водой и огнем.

Капитан теплохода Николай Баньков провел несколько экскурсий по судну. Кроме того, ежедневно нам показывали замечательные художественно-документальные фильмы о Якутии и исследователях Сибири и Дальнего Востока. В нашем распоряжении находилась библиотека. Только вот читать было некогда – разве что до 8.00 или после 23.00.

Когда нам сказали, что у нас еще будут лекции, я подумала: ну вот еще не хватало во время круиза на лекции ходить. А они оказались потрясающе интересными – и по флоре, и по фауне, и по этнографии. Я тоже проявила инициативу и больше часа рассказывала о Сахалине, отвечала на вопросы. Многие захотели приехать на остров, посмотреть его достопримечательности. До сих пор принимаю звонки, продвигая сахалинский туризм.

Надо сказать, на самой большой в России реке Лене нет причалов, а на маршруте много остановок. Перед спуском на берег в воду прыгали 2 – 3 моряка в гидрокостюмах и тянули канаты. Из больших поселков в помощь присылали трактор или машину. Если же техники не было, трудоемкую работу выполняли моряки – вбивали в песок колья, привязывали судно канатами, и мы сходили на берег.

Иногда из-за пожаров или ковида высадка отменялась (так было у поселка Кюсюр). Тогда местные детские фольклорные коллективы поднимались на борт «Михаила Светлова», чтобы дать концерт.

Река Лена шириной 20 – 25 километров не очень глубока, за исключением дельты, где глубины достигают 60 – 70 метров. Туда мы и вошли, держа курс на морские ворота Якутии – Тикси. Этот большой поселок на берегу моря Лаптевых считается форпостом Северного морского пути.

Высадка на берег была трудной, с адреналином. Дул сильный ветер, и речные волны захлестывали, совсем как морские. Но путешествие того стоило. Автобусы привезли нас в поселок к священной горе. Мы познакомились с местным населением.

Самодеятельные артисты показали нам свои национальные танцы и приготовили строганину (полтора метра длиной!). Нам предложили отведать голубику. Там она диаметром в миллиметр. Мне пришлось надевать очки плюс 4, чтобы ее отыскать.

Я давно интересуюсь мамонтами, собираю о них книги и статьи. В Тикси меня давно манил интереснейший музей мамонтов, и наша группа в нем побывала. Экскурсию провел сам директор – доктор исторических наук, более 40 лет специализирующийся на этой теме, автор многих научных работ. Из экспедиций он привез множество костей вымерших гигантов, живших в этих местах примерно 1,7 млн. лет назад. Общение с таким специалистом было бесценным.

В Тикси наше судно развернуло сильным ветром и течением. Посадка на него была самой трудной. По сходням в сопровождении моряков мы поднимались на борт под углом 75 градусов. А сколько многочасовых усилий предприняли экипаж «Михаила Светлова» и работники порта, чтобы сдвинуть застрявшее в песках судно в море Лаптевых! В ту ночь никто в группе не спал, все волновались. В половине третьего капитан сообщил, что мы дождались счастливого момента – судно отходит от Тикси. Все туристы вышли на палубу прощаться с поселком. Кричали «ура», махали руками.

Запомнился момент, когда пересекали Полярный круг. Теплоход сбавил скорость, ощутив прилив океанской воды. Капитан по традиции трижды угостил нас на палубе бокалом шампанского. В тот день мы наблюдали заход и уже через несколько минут восход солнца. В арктических широтах в эту пору светло целые сутки.

В общем, впечатлений и ярких эмоций у меня предостаточно. Нередко ловила себя на том, что все время улыбаюсь. Так мне было хорошо и комфортно.

В следующий раз мечтаю отправиться в круиз на юг Якутии. Хочу побывать в поселке Мирном, увидеть уникальную кимберлитовую трубку, где добывают алмазы.

Записала Людмила СТЕПАНЕЦ.