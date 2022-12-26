Мечты сахалинской детворы сбываются благодаря волшебству взрослых

В последнюю неделю уходящего года первый руководитель островного региона в глазах трех сахалинских ребятишек стал волшебником, исполнив их заветную мечту.

А началось все с последнего в этом году заседания Госсовета в Москве. Там губернатор Валерий Лимаренко снял с рождественского дерева открытки с пожеланиями ребят, и через несколько дней исполнил их мечты на Сахалине, в стенах областного правительства.

– Друзья! Наступает самое чудесное время в году – новогодние праздники. Все мы ждем от них чего-то доброго, светлого, и, конечно, исполнения желаний. Детские мечты должны сбываться. Поэтому мы по традиции проводим акцию «Елка желаний», – отметил губернатор. – Сегодня я с огромным удовольствием выступлю в роли Деда Мороза и вручу подарки юным сахалинцам. Еще один подарок мы отправили в донецкий Шахтерск.

Первым в списке был житель областного центра Марк Иванушкин. Его любимое увлечение – плавание. Неудивительно что в подарок себе на Новый год мальчик попросил специальную экипировку для занятий в бассейне.

– Очень люблю плавать брассом, кролем, дельфином и на спине. Хочу стать профессионалом. Для тренировок и соревнований нужна специальная экипировка, позволяющая набирать максимальную скорость. Очень рад, что теперь она у меня есть, – рассказал Марк.

Затем настала очередь его младшего брата – Бориса, он получил конструктор, о котором давно мечтал.

Умная колонка досталась Римме Воробьевой.

– Давно мечтала о такой колонке. Она очень классная – с ней можно разговаривать, слушать музыку и аудиокниги. Отличный подарок, большое спасибо, – поделилась эмоциями девятилетняя сахалинка.

Кроме того, четырехлетней Маше из донецкого Шахтерска глава региона передал радиоуправляемую машинку.

На этом время чудес не заканчивается – мечты сахалинцев и курильчан предстоит исполнить председателю областного правительства Алексею Белику и его заместителям, главному федеральному инспектору по Сахалинской области Ивану Терентьеву, председателю облдумы Елене Касьяновой, министрам и руководителям агентств. В открытках с пожеланиями от юных островитян – ноутбук, планшет, набор для рисования, плащ-невидимка из культового фильма, путешествие. Дети получат подарки до конца февраля.

Такие маленькие чудеса стали возможны благодаря большой всероссийской акции «Елка желаний».

Григорий РОСТОВЦЕВ.

Кстати

Акция «Елка желаний» реализуется с 2018 года по всей России, и каждый год объединяет тысячи неравнодушных людей. Желания участников акции размещают на сайте елкажеланий.рф, их исполняют представители органов власти, бизнеса и просто граждане, которые хотят присоединиться к благотворительному проекту.