Мечты сбываются. Это становится возможным с развитием на Сахалине строительной отрасли

Говорят, что строительная отрасль переживает не лучшие времена: дорожают материалы, комплектующие, логистика. Насколько это отражается на темпах, объемах и качестве строительства жилья на Сахалине? Об этом наш корреспондент беседует с министром строительства Сахалинской области Алексеем КОЛЕВАТЫХ.

За домом дом

— Алексей Владиславович, как чувствует себя региональная строительная отрасль?

— Несмотря на все перипетии, которые принес нам минувший год, на темпах жилищного строительства это не отразилось. Второй год подряд мы вводим по 500 тыс. кв. м жилья, такой же объем запланирован и на 2023 год. Мы обеспечили необходимый рост сдачи готовых объектов, сохранили темпы переселения из аварийного жилья. В прошлом году возобновилось строительство множества объектов, немало их начнут строить и в этом году. И главное здесь то, что все без исключения строительные объекты обеспечены финансированием. Мы работаем совместно с застройщиками и подрядчиками, есть полное понимание задач и путей их решения. А значит, упадок строительной отрасли не грозит.

— О Сахалине принято судить по ее столице. Как застраивается сегодня Южно-Сахалинск?

— Если в двух словах, то весьма интенсивно. Например, ведется строительство жилого комплекса «Авангард» на бывшей площадке МЧС. Это в границах улиц Комсомольской, Пограничной, им. М. Горького и проспекта Победы. Реализация проекта обеспечит ввод в эксплуатацию порядка 79 тыс. кв. м жилья. На сегодняшний день введено в эксплуатацию уже 50,8 тыс. кв. м. Здесь же будут построены школа на 1200 мест и детский сад на 240 мест, планируется также строительство нескольких спортивных объектов.

Более 100 тыс. кв. м жилья намечено возвести в микрорайоне «Радужный», расположенном в юго-восточной части Южно-Сахалинска. Это позволит обеспечить жильем более 5 тыс. человек. Здесь также будут построены школа на 1200 мест и детсад для 240 малышей.

Большое строительство развернулось в микрорайоне «Новое Дальнее». До 2024 года планируется сдать более 100 тыс. кв. м жилья. Но прежде всего здесь позаботились об инфраструктуре. В 2020 году в «Новом Дальнем» построили школу на 550 мест и пристройку к школе № 6 на 480 мест. А в 2021 году построен детский сад на 330 мест. Сейчас здесь возводят поликлинику на 120 посещений в смену.

— А что можно сказать о долгосрочных планах застройки Южно-Сахалинска?

— В 2021 году известная группа компаний ПИК приступила к реализации масштабного строительного проекта, рассчитанного до 2031 года. Всего предполагается возвести 300 тыс. кв. м жилья, построить школу на 1800 мест и три детсада по 290 мест каждый. Кроме этого, проект предполагает строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, детской поликлиники, парка и нескольких бульваров.

Еще один проект группы компаний ПИК — это масштабное строительство в рамках проекта «Северный городок». На площади в 102 гектара планируется построить до 2032 года 500 тыс. кв. м жилья, две школы на 1275 мест и детские сады для 1425 малышей. А вот реализация проекта застройки ЖК «Южный парк» предполагает в 2023 – 2025 годах сдачу 105,5 тыс. кв. м жилья. Это позволит решить квартирный вопрос 3,2 тыс. сахалинцам.

В рамках реализации программы «Дальневосточный квартал» на территории Сахалинской области вовлечена площадка в селе Дальнее (правобережье реки Владимировки) площадью 45,45 га. Земельные участки относятся к зоне малоэтажной жилой застройки. Согласно планировке, возможный объем строительства составляет 244 тыс. кв. м. Введенный объем жилищного строительства позволит обеспечить около 9,5 тыс. жителей Сахалинской области доступным комфортным жильем. Плановые сроки реализации проекта — 2023 – 2029 годы.

Принципиальным условием при реализации проекта является комплексное развитие территории. Проектом предусмотрено строительство объектов социального, культурного и бытового назначения, таких как школа на 900 мест, детский сад на 220 мест, Дом культуры, отделение связи, объекты торговли и общественного питания.

Замечу, что это далеко не все площадки, на которых планируется или уже ведется жилищное строительство. Если говорить в целом о перспективах строительной отрасли на Сахалине, то они более чем оптимистичны. Площадь уже обследованных стройплощадок составляет более 6 млн кв. метров! Это значительно превышает нынешние потребности региона в новом жилье.

Жить, так с комфортом

— В последние годы набирает популярность квартальный принцип застройки (концепция «двор без машин»). Так строят, например, в Москве. А что можно сказать о Южно-Сахалинске?

— В этом отношении перспективным для застройщиков можно считать микрорайон «Горизонт», расположенный в южной части областного центра. Для комплексной застройки этой территории был сформирован участок площадью 33,3 гектара. А также разработан эскизный проект — архитектурно-градостроительная концепция, предполагающая именно квартальную жилую застройку. Закрытая для автомобилей дворовая территория создает комфортные условия для проживающих в доме и обеспечивает безопасность детей. Такая застройка предусматривает и современную городскую инфраструктуру — объекты коммерческой деятельности, торгово-развлекательные комплексы, спортивные объекты. В рамках реализации проекта в микрорайоне «Горизонт» планируется построить 103 тыс. кв. м жилья, из которых введено в эксплуатацию уже 66 тыс. кв. м, а также школу на 550 учащихся и два детсада по 240 мест каждый.

— Мы говорим о жилье, которое относится к эконом-классу. А что можно сказать о домах бизнес-класса?

— Я бы определил эту категорию жилья как «комфорт плюс». Строительство таких домов ведется, в частности, на улице имени Фархутдинова. Там более дорогие строительные конструкции, элементы декора, комнаты большей площади, вместительные лоджии. Стоимость квадратного метра здесь, конечно же, выше, чем в домах экономкласса. Однако застройщика это не смущает, ведь на каждое жилье обязательно найдется свой покупатель.

— Много ли желающих заняться индивидуальным строительством?

— Последние несколько лет индивидуальное жилищное строительство ведется на Сахалине очень активно. Достаточно сказать, что в 2022 году, например, было построено 1 896 частных домов. В общем объеме жилья, сданного в регионе, это составляет более 40 процентов.

И социональное, и коммерческое

— Алексей Владиславович, как решается вопрос о переселении из аварийного жилья?

— Досрочно завершив программу расселения граждан из аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года, мы продолжаем решать эту проблему в масштабах региона. Сегодня идет расселение граждан из домов, попавших в разряд аварийных уже после 2017 года, причем довольно успешно.

Переселение из аварийных домов заставляет нас строить быстро, качественно и в больших объемах. В 2022 году было построено и введено в эксплуатацию 57,9 тыс. кв. м жилья. А в 2023 году эта цифра должна увеличиться до 140 тыс. кв. м. Планируется переселить около 5 тысяч человек.

Всего же до 2026 года новые квартиры получат более 32 тысяч сахалинцев. Одновременно со строительством мы занимаемся и сносом аварийного жилья, в полном соответствии с ныне существующей практикой. В этом году площадь, определенная под снос, составляет 61,2 тыс. кв. м.

В рамках госпрограммы по обеспечению населения Сахалинской области качественным жильем проблема переселения из аварийных домов находится на особом контроле. В 2022 году нам было выделено из федерального бюджета на расселение более 10 млрд руб. — больше, чем любому другому российскому региону. Не менее 600 миллионов область получит в этом году.

— Сколько жилой площади, построенной в 2022 году, предназначено для социального найма, а сколько для коммерческого?

— В 2022 году в Сахалинской области было введено в эксплуатацию 504,1 тыс. кв. м жилья — почти на тысячу квадратов больше, чем в году предыдущем. При этом объем коммерческого жилья составил 148,0 тыс. кв. м. Это 41 многоэтажный дом, без малого 3 тысячи квартир. В 2022 году сданы 24 дома в категории арендного жилья — 1240 квартир общей площадью 79,1 тыс. кв. м. И, наконец, в категорию социального жилья попали 57 домов (57,9 тыс. кв. м), которые подготовлены для тысячи с лишним островитян.

— Судя по этим цифрам, коммерческого жилья строят на Сахалине почти в три раза больше, чем социального?

— Это так. Но здесь следует отметить, что часть квартир в категории коммерческого жилья ежегодно выкупается для расселения граждан, проживающих в аварийных домах. В конечном итоге социального жилья, переданного сахалинцам безвозмездно или на правах аренды, оказывается гораздо больше, чем об этом говорят статистические отчеты.

— Еще один вопрос касается жилого дома в Тымовском, недавно пострадавшего от взрыва бытового газа. Какое решение принято по этому зданию?

— Прежде всего, владельцы помещений, пострадавших от взрыва, были обеспечены новым жильем. Восемь квартир приобретено у АО «Сахалинское ипотечное агентство», две — у физических лиц, и три квартиры были предоставлены муниципальным жилищным фондом. В отношении еще двух квартир, собственники которых погибли от взрыва, проводится процедура вступления в наследство. По завершении срока, отведенного на это законодательством, наследникам также будут предоставлены квартиры. Жители двух других подъездов отселены, их затраты на съемное жилье им компенсируются из местного бюджета.

Что же касается непосредственно самого дома, то там уже проведен демонтаж разрушенного подъезда. До конца марта планируется провести обследование двух уцелевших подъездов. Для этого будут привлечены специализированные организации.

Беседовал Сергей ЧЕВГУН.