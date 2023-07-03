Мечты сбываются

Увлекаюсь комнатными растениями. Пару лет назад захотелось мне иметь дома комплект цитрусовых – таких, чтобы плодоносили. Но кроме лимона в специализированных магазинах ничего не находила. Мечтала же еще о мандариновом и апельсиновом деревцах.

В декабре прошлого года была на отдыхе в Сочи и после долгих поисков нашла саженец абхазского мандарина – сантиметров сорок ростом. Продавец сказала, что ему три года и он уже приносил два плодика. Довезла кустик благополучно, и сегодня на нем уже висит восемь мандаринок.

А весной в двух магазинах для дачников появились саженцы и лимонов двух сортов, и мандаринов, и лаймов трех видов. Прикупила лайм – будет дома сок для коктейлей.

Очень порадовал меня тот факт, что торговля как бы среагировала на мой запрос. Знаю, что не только я стала счастлива, реализуя мечту. Эх, еще бы апельсиновое деревце заполучить!

Александра Сватко, г. Южно-Сахалинск.