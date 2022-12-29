Медаль-пазл за лыжные старты. Декада спорта и здоровья-2023

Традиционно в новогодние праздничные дни Сахалинская область проводит физкультурные мероприятия в рамках Всероссийской декады спорта и здоровья.
И в 2023 году любителей активного образа жизни ожидают четыре дня стартов.
3 января сахалинцы покажут свои силы в лыжном забеге на территории лыжно-биатлонного центра «Триумф».
4 января в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина пройдет Новогодний забег – старты в формате легкоатлетического кросса.
5 января на «Горном воздухе» островитянам предлагают проверить себя в состязания по сноуборду «Рождественская параллель».
7 января здесь же пройдут соревнования по горнолыжному спорту «Рождественский слалом».
В этом году участники декады традиционно смогут собрать медаль-пазл, состоящую из четырех частей, – по одной за участие в каждом состязании. Медаль к предстоящим стартам полностью сменила свой дизайн. Она станет магнитной, зеленого цвета с изображением всех дисциплин декады.
Также среди принявших участие во всех дисциплинах декады пройдет розыгрыш четырех специальных призов – фри-пассов для бесплатного посещения спортивных объектов островного региона. Среди них: аэротруба спортшколы по техническим видам спорта, СТК «Горный воздух», фитнес-зал учебно-тренировочного центра «Восток», бассейн спортшколы водных видов спорта и другие.
Регистрация на участие в соревнованиях уже идет.