Медаль-пазл за лыжные старты. Декада спорта и здоровья-2023

Традиционно в новогодние праздничные дни Сахалинская область проводит физкультурные мероприятия в рамках Всероссийской декады спорта и здоровья.

И в 2023 году любителей активного образа жизни ожидают четыре дня стартов.

3 января сахалинцы покажут свои силы в лыжном забеге на территории лыжно-биатлонного центра «Триумф».

4 января в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина пройдет Новогодний забег – старты в формате легкоатлетического кросса.

5 января на «Горном воздухе» островитянам предлагают проверить себя в состязания по сноуборду «Рождественская параллель».

7 января здесь же пройдут соревнования по горнолыжному спорту «Рождественский слалом».

В этом году участники декады традиционно смогут собрать медаль-пазл, состоящую из четырех частей, – по одной за участие в каждом состязании. Медаль к предстоящим стартам полностью сменила свой дизайн. Она станет магнитной, зеленого цвета с изображением всех дисциплин декады.

Также среди принявших участие во всех дисциплинах декады пройдет розыгрыш четырех специальных призов – фри-пассов для бесплатного посещения спортивных объектов островного региона. Среди них: аэротруба спорт­школы по техническим видам спорта, СТК «Горный воздух», фитнес-зал учебно-тренировочного центра «Восток», бассейн спортшколы водных видов спорта и другие.

Регистрация на участие в соревнованиях уже идет.