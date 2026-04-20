Медаль за город Будапешт. Сахалинцы в боях за освобождение Европы от немецкого фашизма

Сахалинцы – коренные жители, а также фронтовики, приехавшие жить в наш регион после войны – участвовали в освобождении от гитлеровских захватчиков почти всех стран Европы: Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Югославии, Австрии, Дании, Италии, Норвегии, Германии.

По данным сахалинской Книги Памяти, в Великую Отечественную войну погибли или умерли от ран около 2000 призывников нашей области. Немало из них похоронены в чужих государствах. Так, красноармеец Филипп Лебедь, призванный в Александровске, погиб в декабре 1944-го в боях за освобождение от нацистов Венгрии. Всего в Венгрии погибли десять сахалинских призывников. А штурм столицы государства Будапешта вошёл в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений, которое вели советские войска за населённый пункт.

Отважный разведчик

Штурму Будапешта предшествовала Дебреценская операция. Её целью было принудить регента Венгрии Миклоша Хорти (он завёл тайные переговоры с Москвой о подписании перемирия с Советским Союзом) к разрыву всех отношений с Берлином. Хорти медлил, и Сталин приказал командующему 2-м Украинским фронтом Родиону Малиновскому действовать – перейти румыно-венгерскую границу и двигаться к Будапешту.

2 октября 1944-го в районе венгерского города Дебрецен отличился помощник командира взвода разведки 50-го гвардейского кавалерийского полка 13-й гвардейской кавалерийской дивизии 2-го Украинского фронта гвардии старший сержант Михаил Трубачёв.

СПРАВКА

Трубачёв Михаил Григорьевич воевал с 1942 года – на Западном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Освобождал Польшу, Венгрию, Чехословакию. Полный кавалер ордена Славы, награждён медалью «За отвагу». На Сахалине, в Красногорском районе, проживал с 1946-го. Работал лесорубом, секретарём партбюро лесотарного завода, председателем исполкома Красногорского городского Совета депутатов трудящихся. В 1962-м уехал в Адлер. Почётный житель г. Сочи, Мучкапского района Тамбовской области.

Как рассказывала в 2009 году газета «Мучкапские новости», штабу дивизии срочно потребовалось выяснить, какими силами и огневыми средствами обороняется городок Хайдубёсёрмень, лежавший на пути конногвардейцев. На задание отправили конный разъезд разведвзвода во главе с Трубачёвым. Выяснив обстановку, разъезд на обратном пути столкнулся с разведгруппой немцев. После короткого боя пять фрицев были уничтожены, в том числе офицер, а трое сдались в плен. Командование получило важные сведения о противнике. Грудь старшего сержанта украсил орден Славы II степени.

А Славу III степени Михаил Григорьевич получил за бои на Украине, в феврале 1944 года. Возглавляемая им группа разведчиков, проникнув в тыл неприятеля, внезапным ударом захватила перекрёсток дорог Дубно – Луцк и отражала атаки немцев до подхода полка.

А двумя днями позже Трубачёв «первым ворвался во главе взвода на окраину города Млынова, стремительной сабельной атакой, огнём из автоматов и ручными гранатами создал панику, сбил противника с занимаемого рубежа, чем способствовал успешному продвижению наступавших подразделений…». Так именно значилось в представлении бесстрашного разведчика к награде.

Орденом Славы I степени Трубачёв был отмечен за бои в Чехословакии. Командир 50-го гвардейского кавалерийского Краснознамённого полка гвардии майор Кочкарёв писал:

«В период наступательных боёв с 27 марта по 10 апреля 1945 года разведчик Трубачёв обеспечивал точными данными о противнике и его огневых средствах.

28 марта старший сержант с двумя бойцами переплыл реку Нитра на подступах к городу Нове-Замки с задачей разведать место переправы для полка, установить силы и огневые точки противника. Задача была выполнена, полк в полном составе переправился на сторону противника и с ходу завязал бой под городом.

1 апреля разъезд Трубачёва пробрался к узлу шоссейных и железных дорог в районе станции Бохонь. Оказалось, что противник не ждал здесь наступления наших частей. Помощник командира взвода послал с тремя бойцами донесение в штаб. В ответ был прислан конный эскадрон, он в бою занял станцию. Были захвачены 80 вагонов с продовольствием и вещевым имуществом, 8 цистерн с горючим, 30 конно-парных повозок. Взятые Трубачёвым в плен 8 солдат и офицеров дали ценные сведения».

Победу гвардии старший сержант встретил в Праге, на боевом коне. В книге С. Моняка «На стыке времён» говорится о том, что в «Истории Великой Отечественной войны» есть фотография: советские конники входят в столицу Чехословакии, на переднем плане молодой кавалерист – Михаил Трубачёв. В июне 1945-го кавалер ордена Славы участвовал в знаменитом Параде Победы в Москве.

Встречный ночной бой

В ночь с 12 на 13 февраля 1945 года в районе Буды 1131-й стрелковый полк 337-й стрелковой дивизии 3-го стрелкового корпуса 27-й армии 3-го Украинского фронта совершал марш к новому месту сосредоточения. И неожиданно встретился с немецкой группировкой, которая пыталась пробиться из центра города. Завязалась перестрелка. Немцы попытались обойти полк по другим улицам, справа и слева. Но наткнулись на другие полки дивизии, которые следовали за 1131-м.

В это время в полку находился инструктор политотдела 337-й стрелковой дивизии капитан Николай Толмачёв.

ИЗ СПРАВКИ

Толмачёв Николай Иванович в РККА с 1942-го. Воевал на Закавказском, Северо-Кавказском, Воронежском, 1-м, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Освобождал Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию. Награждён двумя орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За оборону Кавказа», «За отвагу», «За взятие Будапешта». С 1964 года проживал в Северо-Курильске, работал сторожем в витаминном цехе.

Сахалинский историк Николай Вишневский в книге «Должен помнить мир спасённый» так рассказывает об этом эпизоде.

Ночью, в темноте совершенно неожиданно для полков и штаба дивизии разгорелся встречный бой на площади до двух квадратных километров. До этого наши части не вели бои в городе. Ничего не было известно о противнике и его намерениях.

1131-й стрелковый полк оказался в окружении и восемь часов вёл бой, не имея возможности получать боеприпасы. Бойцы из окон зданий, чердаков, из-за деревьев поражали немцев. Они были кругом. Отбивались гранатами. Потом автоматами прокладывали путь к своим.

Капитан Толмачёв был награждён орденом Отечественной войны II степени.

Мужество и инициатива

Во время боёв за Будапешт проявил инициативу токарь 499-й авторемонтной базы 16-й артиллерийской дивизии прорыва 2-го Украинского фронта старшина Константин Бубенцов.

СПРАВКА

Бубенцов Константин Иванович в РККА с 1938 года. Участник советско-финляндской войны. Воевал на Южном, Северо-Кавказском, 2-м Украинском фронтах. Освобождал Румынию, Венгрию. На Сахалине, в Углегорском районе, проживал с 1954 года.

Старшина работал в выездной рембригаде непосредственно в боевых порядках. При отсутствии запасных частей организовал реставрацию старых запчастей, что позволило раньше срока восстановить машины. Его усовершенствование позволило на 200 % ускорить обточку поршней двигателя. Награждён медалью «За боевые заслуги».

На реке Дунай

В боях под Будапештом отличился старший радист бронекатера № 422 1-й бригады речных кораблей Дунайской военной флотилии старший краснофлотец Валентин Пашков.

СПРАВКА

Пашков Валентин Григорьевич родился в 1924 г. в селе Рыковском на Сахалине. В Рабоче-Крестьянский Военно-Морской Флот призван в 1942 г. Воевал в составе Дунайской военной флотилии. Освобождал Югославию, Венгрию, Чехословакию, Австрию. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Будапешта».

Пашков нёс радиовахту 12 часов, не имея ни минуты отдыха, обеспечивал беспрерывную связь с корректировочным постом, наводившим корабельную артиллерию на позиции противника в зданиях кирпичного и винокуренного заводов, чем был обеспечен успех в бою.

Ранее Пашков проявил мужество и отвагу в боях за сербский город Смедерево, на стечении Моравы и Дуная. Старший радист принимал по радио приказы командования и передавал их командиру бронекатера. Когда в ходе боя было повреждено антенное устройство, под ураганным огнём восстановил связь. При высадке десантов первым прыгал с катера в холодную воду, помогая десантникам быстро высадиться и занять огневой рубеж.

ЭПИЛОГ

Штурм Будапешта длился больше трёх месяцев: с 29 октября 1944-го по 13 февраля 1945-го. Медалью «За взятие Будапешта» было награждено свыше 362 тыс. бойцов и командиров Красной Армии и Военно-Морского Флота. Среди них были и сахалинцы. Медаль «За взятие Будапешта» ценилась не меньше, чем медаль «За взятие Берлина».

Вячеслав ЖЕРДЕВ.