Медали и рекорды сахалинских спортсменов

147 медалей островных каратистов

Уссурийск стал местом проведения нескольких дальневосточных состязаний по каратэ, собравших почти 100 спортсменов из семи регионов. В приморском городе провели чемпионат и первенство ДФО, II этап Спартакиады учащихся России и межрегиональные соревнования.

Островной регион был представлен 195-ю каратистами. Они завоевали 147 медалей (47 золотых, 37 серебряных, 63 бронзовых) и первенствовали в общем зачете по количеству золотых наград, сообщила пресс-служба минспорта области.

Чемпионат ДФО принес сахалинских каратистам 13 медалей (5 золотых, 2 серебряные, 6 бронзовых), столько же – в этапе Спартакиады (7 золотых, 3 серебряные, 3 бронзовые). По итогам первенства ДФО островитян наградили 74-мя медалями (22 золотые, 20 серебряных, 32 бронзовых), а по итогам межрегиональных состязаний в активе островитян 47 призовых мест.

— Победы в чемпионате ДФО, первенстве ДФО и II этапе Спартакиады учащихся России имеют особое значение, поскольку именно первые места на этих стартах дают право выступить на чемпионате и первенстве России, финале Спартакиады учащихся страны. Итоги соревнований в Уссурийске стали убедительным подтверждением того, что сборная Сахалинской области входит в число сильнейших команд Дальнего Востока и достойно представляет регион на соревнованиях высокого уровня, — прокомментировали в спортшколе восточных видов единоборств.

Победы и поражения «Изумруда»

На международном турнире по волейболу «Кубок Дружбы U14» (юноши и девушки 2013 — 2014 г.р.) в Новосибирске команда «Изумруд» (девушки сахалинской спортшколы по волейболу) заняла восьмое место.

Островитянки начали турнир с победы над «Калдиргочем» из Узбекистана. Затем они проиграли «Академии Н.В. Карполя» из Екатеринбурга (6:25, 15:25) и выиграли у ДЮСШ «Исктитим» из Новосибирской области (25:20, 25:12).

На стадии 1/8 финала команда Марины Захаровой играла с «Локомотивом» из города Карасук Новосибирской области и уступила.

В заключительный игровой день островитянки проиграли СШВ «Импульс» из Новосибирска (за 5 — 7 место) и «Шуяночке» из Шуи (за 7-е).

Состав «Изумруда»: Екатерина Дмитриева, Полина Ивашечкина, Дарья Кайгородова, Кристина Крук, Виктория Лукина, София Мельникова, Софья Михалкина, Вероника Раитина, Екатерина Стерничук, Ульяна Часовских (тренер Марина Борисовна Захарова).

Сахалинские волейболисты взяли серебро первенства ДФО

В Хабаровске прошло первенство ДФО среди юношей U17 (2010 — 2011 г.р.). В заключительный игровой день состоялись стыковые матчи.

Золотые награды оспаривали команда островной спортшколы по волейболу и сборная Хабаровского края.

Соперники уже встречались на групповом этапе. Тогда сильнее оказались хозяева площадки. В финале они вновь сумели добиться преимущества.

Таким образом, островные волейболисты — серебряные медалисты. Награды заслужили Алексей Андросов, Данила Бережков, Семен Жабровец, Роман Карцев, Дмитрий Ким, Роман Колосов, Дмитрий Козловский, Станислав Корчигин, Марк Мун, Глеб Петрушкин, Дмитрий Чубаров, Герман Яхин и тренер Олег Крюков.

Организаторы отметили специальными призами двух сахалинцев. Дмитрий Козловский признан лучшим защитником, а Семён Жабровец – лучшим связующим первенства.

Рекорды команды «Рекорды»

Коллектив «Рекорды» из Сахалинской области занял третье место в старшей возрастной группе на втором этапе XXI всероссийских соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя». Окружные игры для участников из Дальневосточного федерального округа прошли во Владивостоке.

Воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из шести регионов ДФО встретились в футбольном манеже «Тигр» на стадионе «Динамо». За выход в финал в старшей возрастной группе боролись пять команд. Островной регион представил состав, сформированный из воспитанников Красногорского и Троицкого детских домов. По итогам всех встреч сахалинские спортсмены продемонстрировали достойный уровень подготовки и завоевали бронзовые награды престижного турнира, уступив коллективам «Содействие» из Уссурийска и «Интер-1» из Еврейской автономной области, занявшим первое и второе места соответственно.

Состязания проходили в течение двух дней. Помимо спортивной части, организаторы подготовили для юных участников обширные профориентационные и культурные мероприятия. По проекту киберсоциализации «Город навыков SkillCity» подростки познакомились с востребованными цифровыми профессиями. Экскурсионная программа включала посещение Приморского океанариума на острове Русский, где ребята смогли увидеть редких морских обитателей.

XXI Всероссийский турнир «Будущее зависит от тебя» реализуется компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Российского футбольного союза. В 2026 году в отборочных этапах, которые проходят с февраля по апрель в семи городах страны, принимают участие представители более чем 50 регионов.

Вес взят!

Сахалинцы стали обладателями 5 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовой медалей чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по тяжёлой атлетике.

Соревнования прошли в Благовещенске и собрали более 150 участников со всего Дальнего Востока.

По итогам чемпионата победителями стали Вероника Мазалова (весовая категория «до 64 кг»), показав результат 84 кг в рывке и 107 кг в толчке, Татьяна Сарычева (до 71 кг, 81 кг в рывке и 100 кг в толчке), Сергей Девяшин (до 73 кг, 121 кг в рывке и 142 кг в толчке) и Глеб Отпущенников (свыше 109 кг, 167 кг в рывке и 210 кг в толчке).

Серебряную награду чемпионата взял Максим Горбунов (до 81 кг, 113 кг в рывке и 140 кг в толчке).

Золото первенства завоевал Вячеслав Заикин (до 73 кг, 80 кг в рывке и 105 кг в толчке), серебро – Константин Травин (до 67 кг, 85 кг в рывке и 108 кг в толчке), бронзу – Вячеслав Дайновский (до 89 кг, 100 кг в рывке и 127 кг в толчке).

Путёвки на чемпионат России, который пройдёт в Москве с 7 по 13 сентября, заработали спортсмены-инструкторы Центра спортивной подготовки Сахалинской области Вероника Мазалова, Татьяна Сарычева, Сергей Девяшин и Глеб Отпущенников.