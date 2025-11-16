Медалистами первенства ДФО стали семь островных шахматистов

На завершившемся первенстве ДФО по шахматам островитяне завоевали одиннадцать медалей (четыре золотые, три серебряные, четыре бронзовые). Отличились семь шахматистов, сообщила пресс-служба минспорта региона.

Самый большой «улов», как уже стало привычным в последние годы, был в решении шахматных композиций (золотая + две серебряные + две бронзовые).

Три награды сахалинцы забрали у соперников в классику (два золота и серебро), две – в блиц (золото + бронза), одну – в рапиде (бронза).

Обладателями медалей стали:

Михаил Парецкий – двукратный победитель (молниеносные шахматы + медленные) и бронзовый призер в быстрых.

Марина Круглова – победительница в «классике», бронзовый призер в решении композиций и блице.

Владислав Черняев – серебряный призер в «классике».

Егор Макаров – победитель в решении композиций.

Дана Башева – серебряный призер в решении композиций.

Альберт Син – серебряный призер в решении композиций.

Максим Костерин – бронзовый призер в решении композиций.

Все сахалинские шахматисты, побеждавшие в первенстве ДФО

С 1991 по 2025 год сахалинцы 18 раз становились победителями первенства ДФО. В списке золотодобычиков – дюжина островных шахматистов.

Впервые вершина дальневосточного первенства покорилась сахалинцам в 1991 году. Тогда победительницей стала Юлия Хан из Вахрушева. Затем она три года повторяла свой успех, став рекордсменкой по числу побед. У нее – четыре титула.

Пик побед островитян пришелся на «нулевые» годы. Рекорд по золотым медалям датирован 2005-м. Тогда победителями стали Варвара Местникова, София Самохина и Константин Сек. В 2009 году, как и сейчас, победителей было двое: два Дениса – Козин и Син.

Ровно половину золотых медалей взяли шахматисты из Южно-Сахалинска (9). Столько же – у шахматистов из других населенных пунктов: Вахрушева (5), Холмска (2), Охи (1) и Корсакова (1).

В гендерном соперничестве первенство за девушками. Шахматистки поздравления с дальневосточным триумфом принимали десять раз, а юноши –восемь.

Все сахалинские победители первенства ДФО: