Медалистами первенства ДФО стали семь островных шахматистов

На завершившемся первенстве ДФО по шахматам островитяне завоевали одиннадцать медалей (четыре золотые, три серебряные, четыре бронзовые). Отличились семь шахматистов, сообщила пресс-служба минспорта региона.
Самый большой «улов», как уже стало привычным в последние годы, был в решении шахматных композиций (золотая + две серебряные + две бронзовые).
Три награды сахалинцы забрали у соперников в классику (два золота и серебро), две – в блиц (золото + бронза), одну – в рапиде (бронза).
Обладателями медалей стали:
- Михаил Парецкий – двукратный победитель (молниеносные шахматы + медленные) и бронзовый призер в быстрых.
- Марина Круглова – победительница в «классике», бронзовый призер в решении композиций и блице.
- Владислав Черняев – серебряный призер в «классике».
- Егор Макаров – победитель в решении композиций.
- Дана Башева – серебряный призер в решении композиций.
- Альберт Син – серебряный призер в решении композиций.
- Максим Костерин – бронзовый призер в решении композиций.
Все сахалинские шахматисты, побеждавшие в первенстве ДФО
С 1991 по 2025 год сахалинцы 18 раз становились победителями первенства ДФО. В списке золотодобычиков – дюжина островных шахматистов.
Впервые вершина дальневосточного первенства покорилась сахалинцам в 1991 году. Тогда победительницей стала Юлия Хан из Вахрушева. Затем она три года повторяла свой успех, став рекордсменкой по числу побед. У нее – четыре титула.
Пик побед островитян пришелся на «нулевые» годы. Рекорд по золотым медалям датирован 2005-м. Тогда победителями стали Варвара Местникова, София Самохина и Константин Сек. В 2009 году, как и сейчас, победителей было двое: два Дениса – Козин и Син.
Ровно половину золотых медалей взяли шахматисты из Южно-Сахалинска (9). Столько же – у шахматистов из других населенных пунктов: Вахрушева (5), Холмска (2), Охи (1) и Корсакова (1).
В гендерном соперничестве первенство за девушками. Шахматистки поздравления с дальневосточным триумфом принимали десять раз, а юноши –восемь.
Все сахалинские победители первенства ДФО:
- Юлия Хан (Вахрушев) – 1991, 1992, 1993, 1994.
- Варвара Местникова (Южно-Сахалинск) – 2004, 2005.
- Константин Сек (Холмск) – 2005, 2006.
- Денис Син (Южно-Сахалинск) – 2009, 2016.
- Евгения Самохина (Южно-Сахалинск) – 2003.
- София Самохина (Южно-Сахалинск) – 2005.
- Денис Козин (Оха) – 2009.
- Тимур Кутбиддинов (Вахрушев) – 2013.
- Регина Любарская (Южно-Сахалинск) – 2015.
- Владислав Черняев (Южно-Сахалинск) – 2024.
- Марина Круглова (Южно-Сахалинск) – 2025.
- Михаил Парецкий (Корсаков) – 2025.