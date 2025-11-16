Медалистами первенства ДФО стали семь островных шахматистов

На завершившемся первенстве ДФО по шахматам островитяне завоевали одиннадцать медалей (четыре золотые, три серебряные, четыре бронзовые). Отличились семь шахматистов, сообщила пресс-служба минспорта региона.

Самый большой «улов», как уже стало привычным в последние годы, был в решении шахматных композиций (золотая + две серебряные + две бронзовые).

Три награды сахалинцы забрали у соперников в классику (два золота и серебро), две – в блиц (золото + бронза), одну – в рапиде (бронза).

Обладателями медалей стали:

  • Михаил Парецкий – двукратный победитель (молниеносные шахматы + медленные) и бронзовый призер в быстрых.
  • Марина Круглова – победительница в  «классике», бронзовый призер в решении композиций и блице.
  • Владислав Черняев – серебряный призер в «классике».
  • Егор Макаров – победитель в решении композиций.
  • Дана Башева – серебряный призер в решении композиций.
  • Альберт Син – серебряный призер в решении композиций.
  • Максим Костерин – бронзовый призер в решении композиций.

Все сахалинские шахматисты, побеждавшие в первенстве ДФО

С 1991 по 2025 год сахалинцы 18 раз становились победителями первенства ДФО. В списке золотодобычиков – дюжина островных шахматистов.

Впервые вершина дальневосточного первенства покорилась сахалинцам в 1991 году. Тогда победительницей стала Юлия Хан из Вахрушева. Затем она три года повторяла свой успех, став рекордсменкой по числу побед. У нее – четыре титула.

Пик побед островитян пришелся на «нулевые» годы. Рекорд по золотым медалям датирован 2005-м. Тогда победителями стали Варвара Местникова, София Самохина и Константин Сек. В 2009 году, как и сейчас, победителей было двое: два Дениса – Козин и Син.

Ровно половину золотых медалей взяли шахматисты из Южно-Сахалинска (9). Столько же – у шахматистов из других населенных пунктов: Вахрушева (5), Холмска (2), Охи (1) и Корсакова (1).

В гендерном соперничестве первенство за девушками. Шахматистки поздравления с дальневосточным триумфом принимали десять раз, а юноши –восемь.

Все сахалинские победители первенства ДФО:

  • Юлия Хан (Вахрушев) – 1991, 1992, 1993, 1994.
  • Варвара Местникова (Южно-Сахалинск) – 2004, 2005.
  • Константин Сек (Холмск) – 2005, 2006.
  • Денис Син (Южно-Сахалинск) – 2009, 2016.
  • Евгения Самохина (Южно-Сахалинск) – 2003.
  • София Самохина (Южно-Сахалинск) – 2005.
  • Денис Козин (Оха) – 2009.
  • Тимур Кутбиддинов (Вахрушев) – 2013.
  • Регина Любарская (Южно-Сахалинск) – 2015.
  • Владислав Черняев (Южно-Сахалинск) – 2024.
  • Марина Круглова (Южно-Сахалинск) – 2025.
  • Михаил Парецкий (Корсаков) – 2025.

