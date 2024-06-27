МедиаСаммит 2.0 на Сахалине помогает медиасообществу наладить коммуникации

Дальневосточный МедиаСаммит 2.0 (18+) пройдет 4 — 5 июля в торгово-деловом центре «Столица» в Южно-Сахалинске. IP-юрист, советник директора Пермской художественной галереи по правовым вопросам, член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского края Владимир Куранов обсудит с участниками медиафорума влияние новых технологий на развитие медиаиндустрии и предложит выработать единую правовую форму функционирования профессионального сообщества.

В Дальневосточном МедиаСаммите 2.0 на Сахалине примут участие лидеры мнений в медиаиндустрии, блогеры и инфлюенсеры как местные и региональные, так и федеральные. По мнению медиаюриста Владимира Куранова, такие масштабные мероприятия дают импульс развитию региона и поддерживают взаимопонимание участников медиаиндустрии.

— На мой взгляд, одна из существенных проблем современности — это нарушение коммуникации, когда люди говорят об одном и том же, но разными словами, будто на разных языках. Поэтому самое ценное в таких масштабных мероприятиях, как МедиаСаммит 2.0 — это как раз такое общение, которое позволяет выстраивать единый язык коммуникации для решения существующих проблем, — прокомментировал Владимир Куранов.

По его мнению, такие медиасобытия, особенно для далекого Сахалина, играют важную роль в развитии и помогают поддерживать единое пространство страны.

— Россия — страна москво-центричная, но государство не может развиваться только в одной точке. Поэтому проведение МедиаСаммита 2.0 на Сахалине, находящемся от столицы, за несколько тысяч километров, — это действительно важно и для региона, и для поддержания целостности государства, — считает Владимир Куранов.

Напомним, главные задачи МедиаСаммита 2.0 — расширение взаимодействия между медиа, государством и бизнесом, объединение медиасообщества для обсуждения и решения актуальных вопросов развития российского Дальнего Востока, знакомство медиаспециалистов региона с новейшими трендами развития отрасли.

IP-юрист Владимир Куранов на площадке МедиаСаммита 2.0 проведет мастер-класс «Медиа-право и право интеллектуальной собственности: точки соприкосновения и противоречия» (18+), на котором раскроет следующие вопросы: новеллы медиа права, правоприменительная практика в сфере рекламы, авторское право в медиа и социальных сетях.

— Мое выступление будет посвящено определенным новеллам в авторском праве. Поговорим с участниками медиафорума об изменениях в сфере медиаправа, думаю, что также коснемся некоторых позиций контролирующих органов относительно рекламы. Если в целом медиасаммит — это про содержание, про контент, про информацию, то я буду говорить о форме, в которую мы облекаем этот контент, эту информацию, содержание, — сказал Владимир Куранов.

Напомним, регистрация для участия в форуме уже открыта на официальном сайте Дальневосточного МедиаСаммита 2.0. медиасаммит.рус.

Дальневосточный МедиаСаммит — одно из ключевых мероприятий Тихоокеанского региона России для специалистов СМИ, PR и блогосферы, которое проводится ежегодно с 2014 года. Программа саммита традиционно включает в себя основные блоки «Государство» (18+), «Образовательный» (18+) и «Развивая Дальний Восток» (18+). Участники форума — представители масс-медиа всех регионов Дальнего Востока и зарубежных СМИ, федеральных, региональных и муниципальных органов власти, ведущие отраслевые эксперты России.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита 2.0 выступают Правительство Сахалинской области, Приморское и Сахалинское отделения Союза журналистов России, Агентство по делам молодежи Сахалинской области, ГАУ СО «Агентство по развитию человеческого капитала», медиакомпания PrimaMedia при поддержке генерального партнера — компании «РусГидро», НКО «Фонд развития социальных инициатив», Автономной Некоммерческой организации «Диалог» и телекомпании «АСТВ» (16+).

Информационные партнеры форума: ИА SakhalinMedia (18+), ИА PrimaMedia (18+), медиахолдинг «Губернские ведомости» (18+), журнал [OFF] (18+), ИА Citysakh (18+), радио «Love Radio» (16+), Солнце ТВ (16+), АиФ Сахалин-Курилы (18+), газета «Сахалинская жизнь» (18+), ГТРК «Сахалин» (18+), газета «Советский Сахалин» (18+), газета «Сё корёсинмун» (18+).