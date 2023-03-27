Медицинский помощник пациента. Персональных администраторов закрепят за сахалинцами с онкологическими и эндокринными заболеваниями

У каждого пациента, который состоит на учете с хроническими заболеваниями, появятся медицинские помощники.

Они будут содействовать в записи людей на прием к узким специалистам, интересоваться состоянием здоровья и помогать решать вопросы сферы здравоохранения. Решение было озвучено на личном приеме губернатора Валерия Лимаренко с родственниками сахалинцев, страдающих от онкологических и эндокринных заболеваний. В ходе встречи были в индивидуальном порядке рассмотрены вопросы о развитии паллиативной помощи, бесплатном лекарственном обеспечении и ускоренном оформлении инвалидности.

Глава региона подчеркнул, что в дальнейшем оперативно решать подобные вопросы будут помогать персональные медицинские администраторы.

– Недопустимо, чтобы пациент неделями испытывал боли без нужного лекарства. Чтобы три недели ждал талончика к узкому специалисту. Администраторы будут знать людей в лицо, напоминать им о необходимости визита к врачу и записывать на прием, фиксировать жалобы и отрабатывать их с руководством медицинских учреждений и минздрава. Мы намерены решить проблему системно, чтобы у пациентов не было хождений по мукам и взаимодействие с медицинским учреждением было максимально комфортным для человека, – отметил Валерий Лимаренко.

На личном приеме также были решены вопросы сахалинцев с эндокринологическими заболеваниями.

Глава региона каждую неделю проводит встречи с пациентами, где в индивидуальном порядке рассматриваются вопросы людей и принимаются адресные решения. В Сахалинской области работают горячие линии: +7-914-759-30-80 (по вопросам оказания онкологической помощи), +7-962-580-97-66 (эндокринологической), +7-924-288-66-99 (общая).

Елена СИТНОВА.