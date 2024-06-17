Медицинский студотряд. Этим летом студенты – пятикурсники Тихоокеанского государственного медуниверситета будут помогать врачам вести приём пациентов

До 8 июля они будут работать вместе с практикующими врачами и осваивать необходимые определённые компетенции – выявление хронических неинфекционных заболеваний, оказание экстренной неотложной помощи, проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Параллельно с работой в поликлинике студенты будут посещать теоретические занятия и заниматься научно-исследовательской работой.

– Эти ребята после учёбы вернутся работать на остров. Практика будет проводиться на базе двух медучреждений: центральной поликлиники Южно-Сахалинска и консультативно-диагностического центра, – рассказала заведующая базовой кафедрой ТГМУ в Южно-Сахалинске Татьяна Капустина.

Студентка Алиса Шейкина планирует вернуться в родной город Корсаков, чтобы начать карьеру в центральной районной больнице.

Базовая кафедра ТГМУ на Сахалине функционирует с 2016 года. За 8 лет её выпускниками стали больше 70 человек. Сейчас большинство студентов работают в областных медучреждениях. По инициативе губернатора Валерия Лимаренко было усилено сотрудничество островного региона с главным медицинским вузом на Дальнем Востоке.