Медпомощь от соседей. «Видеоврачи» Приморья, обнаружив вирусы у островитян, объясняют, как победить заразу

Уже почти 10 тысяч сахалинцев и курильчан с помощью телефонного сервиса 1-300 получили телемедицинские консультации по вопросам ОРВИ и коронавируса. С этой недели к системе «видеоврач» дополнительно подключились еще 10 специалистов из Приморского края. В пик подъема заболеваемости новый формат работы сделал квалифицированную медицинскую помощь более доступной для пациентов и отчасти разгрузил островные поликлиники.

Во Владивостоке открылся колл-центр для консультирования жителей островного региона по вопросам ОРВИ и коронавируса. Все привлеченные специалисты имеют высшее медицинское образование и навыки работы в медицинской информационной системе, используемой в островном регионе.

– Ежедневно наши врачи принимают от 10 до 30 звонков, – сообщила декан факультета общественного здоровья Тихоокеанского государственного медицинского университета, куратор колл-центра Валерия Скварник. – Как правило, нам задают вопросы по лечению ОРВИ или легких форм коронавируса. Мы корректируем лечение основного заболевания, даем консультации и по другим формам недомогания. Видео- или аудиоконсультация выручает, когда человек по состоянию здоровья не может посетить поликлинику. На дистанционном приеме врач дает рекомендации по тактике лечения. К пациентам с симптомами, угрожающими жизни, направляют медработника для осмотра и забора анализов.

Такой формат помогает равномерно распределить нагрузку на первичное звено здравоохранения, чтобы врачи могли оказывать помощь и по другим направлениям, а не только по острым респираторно-вирусным инфекциям.

– Специалисты на 1-300 оказывают полноценную консультативную помощь, имеют возможность скорректировать лечение, – подчеркнул заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Станислав Алтухов. – Все данные вносятся в электронную карту пациента. «Видео­врачи» имеют доступ к медицинской информационной системе БАРС.

Практика телемедицинских консультаций по вопросам ОРВИ и коронавирусной инфекции сохранится еще месяц. Но решение о продлении программы может быть принято в случае сохранения остроты эпидемической ситуации на островах.

Екатерина Дейнеко.