Медведь прогулялся по территории сахалинского поселка Шахтерска

Как рассказала главный лесничий муниципалитета Ирина Фадеева, косолапый гулял по окраине населенного пункта вечером 21 августа, потом исчез. Возраст его около 3 лет, он легко может причинить увечья – и проявив агрессию, и просто испугавшись.

По ее словам, сотрудники лесничества сейчас отслеживают ситуацию, местность патрулируют инспектор вместе с охотником, вооруженные ружьями.

– В Шахтерске и его окрестностях медведь появляется уже третий год,– рассказала Ирина Фадеева. – Полагаю, это одно и то же животное. Скорее всего, он идет на запах съестного вблизи жилища человека. Рыбы в реках практически нет, ягоды на сопках мало. А косолапому надо питаться.

С начала лета это уже не первый случай появления хозяина островного леса в населенных пунктах Углегорского района. В июне медведь появился в самом центре Углегорска и быстро убежал в сопки. В июле другой сородич стал хозяйничать на дачном участке на окраине райцентра. Его пришлось отстрелить, он представлял опасность. Теперь вот косолапый отметился в Шахтерске.

Население призывают усилить бдительность.

Антон Смоляков.