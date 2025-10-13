Медведь в городе. У кого искать защиты? Ответ не так очевиден, как кажется

Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум.

Появление медведей на территории, где проживают люди, аналогично пожару или тяжкому преступлению. Реагирование на него должно было незамедлительным, так прописано в законодательстве. Однако реакция зачастую замедленная, считает председатель общественного совета при управлении МВД РФ по Сахалинской области Денис Адылов.

Подобные случаи высветили пробелы в координации действий органов власти и силовых структур.

Вот достаточно показательные примеры. 15 сентября медведь пришёл к дому на южной окраине областного центра по адресу: Оленья Горка, 14. Специалисты лесничества, в чьи обязанности входит защита населения от таких посетителей, прибыли на место спустя полтора часа после обнаружения опасного гостя. Полицию или Росгвардию туда не направляли.

– Между тем в том месте находится школа № 25. Никто не проинформировал школьников об опасности, – подчёркивает Денис Адылов. – Похожий случай был 17 сентября у дома на Оленьей Горке, 16.

Специалисты из лесничества тоже прибыли не сразу, медведю удалось скрыться. Всё это время, пока существовала реальная опасность, детей продолжали подвозить на школьном автобусе, в штатном режиме работало расположенное рядом Бюро ритуальных услуг и пр. Никто не патрулировал места возможного пребывания хищника. Ничто не мешало ему проникать на территорию индивидуального жилья, создавать потенциальную угрозу для людей.

При разборе этих случаев руководство агентства лесного и охотничьего хозяйства области сообщило: территория населённых пунктов не относится к лесам, а потому не входит в его юрисдикцию. Вроде как, и оснований для выезда к домам вблизи медвежьих дорог, но официально находящихся в черте города, не имеется. А у сотрудников полиции нет специальных навыков противостоять медведям и охотничьего оружия.

Получается, опасность имеется, а полномочий и вооружения не хватает.

В тех случаях ликвидация опасности (на языке документов – изъятие дикого животного) стало возможным только после вмешательства Сахалинского межрайонного природоохранного прокурора.

– Назрела необходимость комплексного подхода к случаям выхода медведей на территории населённых пунктов и координации действий местной и областной власти, силовых структур с региональной прокуратурой, – подчёркивает Денис Адылов. – Ведь реагировать на такие случаи надо так же быстро, как на любую чрезвычайную ситуацию, где возникает угроза людям. Чтобы не возникало пробуксовки и потери времени, необходимо чётко разграничить полномочия, разработать единый алгоритм действий. Стоит подумать над тем, чтобы научить правоохранителей в опасных для людей случаях изымать диких животных, снабдить их необходимым оружием. Словом, нужна корректировка действующего законодательства.

Все эти предложения общественный совет при региональном управлении МВД отправил в адрес губернатора, прокурора и руководства областной полиции. Его члены готовы принять активное участие в исправлении ситуации.

Сергей РЯБОВ.

По теме:

Медведи терроризируют дачников юга острова, и конца этой эпопее пока не видно

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА