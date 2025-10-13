Медведь в городе. У кого искать защиты? Ответ не так очевиден, как кажется

Появление медведей на территории, где проживают люди, аналогично пожару или тяжкому преступлению. Реагирование на него должно было незамедлительным, так прописано в законодательстве. Однако реакция зачастую замедленная, считает председатель общественного совета при управлении МВД РФ по Сахалинской области Денис Адылов.

Подобные случаи высветили пробелы в координации действий органов власти и силовых структур.

Вот достаточно показательные примеры. 15 сентября медведь пришёл к дому на южной окраине областного центра по адресу: Оленья Горка, 14. Специалисты лесничества, в чьи обязанности входит защита населения от таких посетителей, прибыли на место спустя полтора часа после обнаружения опасного гостя. Полицию или Росгвардию туда не направляли.

– Между тем в том месте находится школа № 25. Никто не проинформировал школьников об опасности, – подчёркивает Денис Адылов. – Похожий случай был 17 сентября у дома на Оленьей Горке, 16.

Специалисты из лесничества тоже прибыли не сразу, медведю удалось скрыться. Всё это время, пока существовала реальная опасность, детей продолжали подвозить на школьном автобусе, в штатном режиме работало расположенное рядом Бюро ритуальных услуг и пр. Никто не патрулировал места возможного пребывания хищника. Ничто не мешало ему проникать на территорию индивидуального жилья, создавать потенциальную угрозу для людей.

При разборе этих случаев руководство агентства лесного и охотничьего хозяйства области сообщило: территория населённых пунктов не относится к лесам, а потому не входит в его юрисдикцию. Вроде как, и оснований для выезда к домам вблизи медвежьих дорог, но официально находящихся в черте города, не имеется. А у сотрудников полиции нет специальных навыков противостоять медведям и охотничьего оружия.

Получается, опасность имеется, а полномочий и вооружения не хватает.

В тех случаях ликвидация опасности (на языке документов – изъятие дикого животного) стало возможным только после вмешательства Сахалинского межрайонного природоохранного прокурора.

– Назрела необходимость комплексного подхода к случаям выхода медведей на территории населённых пунктов и координации действий местной и областной власти, силовых структур с региональной прокуратурой, – подчёркивает Денис Адылов. – Ведь реагировать на такие случаи надо так же быстро, как на любую чрезвычайную ситуацию, где возникает угроза людям. Чтобы не возникало пробуксовки и потери времени, необходимо чётко разграничить полномочия, разработать единый алгоритм действий. Стоит подумать над тем, чтобы научить правоохранителей в опасных для людей случаях изымать диких животных, снабдить их необходимым оружием. Словом, нужна корректировка действующего законодательства.

Все эти предложения общественный совет при региональном управлении МВД отправил в адрес губернатора, прокурора и руководства областной полиции. Его члены готовы принять активное участие в исправлении ситуации.

Сергей РЯБОВ.