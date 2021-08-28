Медведь забрёл в портовый город Холмск

На въезде в город заметили косолапого, который прогуливался по оптовой торговой базе в нескольких метрах от жилых домов.

Жительница портового города Анастасия предоставила редакции «Советского Сахалина» свои видео и рассказала подробности.

В ночь на субботу она с супругом возвращалась из Южно-Сахалинска в Холмск. На въезде в город, на улице Железнодорожной, располагаются оптовые торговые базы. Днём на этой территории многолюдно, а ночью жизнь затихает.

Муж Анастасии обратил внимание на подозрительную двигавшуюся тень на участке одного из торговых предприятий. Развернули машину, вернулись и стали наблюдать.

По территории неторопливо разгуливал медведь! Ему как-то удалось преодолеть ограждение, ворота. Он обнюхивал каждый угол, вставал во весь рост на задних лапах, пытаясь заглянуть за забор.

По словам Анастасии, торговые предприятия охраняет множество собак. Но в этом случае гавкала только одна, остальные как будто не заметили присутствия косолапого гостя.

— Когда я уже остановила съемку на телефон, медведь двинулся в нашу сторону, подлез под воротами и выбрался на дорогу, после чего направился на соседнее предприятие, — рассказывает холмчанка. – Я никогда прежде не видела медведя прямо в черте города. Мне он показался большим, а муж не согласился, предположил, что это молодой медведь-пестун и рядом вполне может находиться его мамаша.

Тремя днями ранее Анастасия с мужем, направлялись в Южно-Сахалинск и на Холмском перевале встретили крупного медведя, двигавшегося по обочине. Возможно, это была медведица.

Откуда пришел косолапый? Из леса, расположенного в двух шагах. Что могло привлечь его внимание? Возможно, он заглянул на базу в поисках пропитания. То предприятие, где он был замечен, торгует зерном, рядом реализуются кондитерские изделиям и другие продукты. Речки с горбушей поблизости нет, до моря далеко.

Появление косолапых в близости жилых домов представляет опасность для людей.

Ярослав САФОНОВ.