Медведи ходят в центре Южно-Сахалинска? Как обезопасить себя от встреч с дикими животными на «Горном воздухе»

С каждым годом Сахалин приобретает популярность туристов из других регионов России. Турагентства рассказывают о красивой природе острова, особом климате и уникальном сочетании культур Востока и Запада. «Горный воздух» находится на горе Большевик, и, хотя он и в черте города, в лесах на горе можно встретить обитателей дикой природы.

Животный мир на этой территории разнообразный: красные лисицы, енотовидные собаки, соболь и даже горностай. Известный охотовед-биолог Андрей Здориков рассказал подробнее про разнообразие фауны и особенности ее поведения:

– Гора Большевик относится к Сусунайскому хребту. С приходом тепла здесь появляются бурые медведи. Иногда можно увидеть этих пришельцев с балконов близлежащих домов. По мелким незамерзающим водотокам находят следы речной выдры, американской норки, зайца-беляка, разных видов грызунов, а также горного дупеля (или бекаса-отшельника).

На горе обитает и редкое животное, занесенное в Красную книгу, – кабарга. Сахалинские особи отличаются рыжим окрасом и щедрым потомством. На материке, в отличие от острова, самки приносят только одного теленка, редко – два. Самца можно отличить по наличию клыков. Впрочем, клыки есть и у олених, но только их не разглядеть из-за опущенных губ.

По словам биолога, в хвойных деревьях, таких, как ель или пихта, встречаются рябчики. Среди других видов птиц можно увидеть сойку, дроздов, соловья-красношейку, овсянку, серого соловья и разные виды мелких воробьиных птиц.

Гора Большевик популярна у сноубордистов, лыжников и туристов. Охотовед-биолог обращает внимание сахалинцев на меры безопасности при встрече с дикими животными:

– Недавней проблемой стали дикие собаки, которые все больше напоминают волчью стаю, – рассказал Андрей Здориков. – Они ходят по тропам «Горного воздуха» в поисках пропитания, которое оставляют люди в лесу. Встречи с ними небезопасны, поэтому всегда следует носить перцовый баллончик и палку.

Если встретите медведицу с детенышами, будьте предельно осторожными и без суеты уходите в сторону. Зачастую люди действуют на­оборот: подходят близко, чтобы сфотографировать косолапых. А медведи непредсказуемы, особенно самки с малышами.

Часто опасные звери приходят на территорию парка, так как опять же их привлекает запах еды. Кроме парка имени Ю. А. Гагарина косолапых видели и на территории ботанического сада.

– К нам часто заходила медведица, – рассказал старший научный сотрудник ботанического сада Виктор Шейко. – Впервые мы ее встретили летом 2000-го. На следующий год она появилась уже с медвежатами.

Ботанический сад был закрыт для посетителей, и мы не обращались к специалистам по отлову диких животных. Но медведица выходила за границу сада и пугала людей, поэтому спустя какое-то время ее отстрелили. Однако через год стали наведываться, скорее всего, ее медвежата.

Один из них, особенно смелый, не боялся ни людей, ни собак. В министерстве лесного и охотничьего хозяйства даже опасались, что он может стать опасным… В последние два года звериных следов не видно.

Ученый объяснил: когда у пары бурых хищников появляются детеныши, самец становится агрессивным к ним. Чтобы уберечь потомство, самка уводит его в самые отдаленные места.

Так что на «Горном воздухе» и в лесных зонах города людям не стоит расслабляться и забывать о мерах безопасности. И, конечно, не оставлять еду, которая привлекает диких животных.

Евгения ИЩЕНКО.