Медведи терроризируют дачников юга острова, и конца этой эпопее пока не видно

Южно-сахалинская дачница Валентина Андреевна, чей участок расположен в СНТ «Брусничка», что по Охотской трассе, за местом, которое в народе давно прозвали «тёщиным языком», всерьёз встревожилась из-за медвежьей угрозы:

– У нас косолапые бродят по участкам. Летом приходили на клубничные грядки, сейчас то морковь выкапывают, то просто хулиганят – бочки переворачивают, посадки «метят». На днях приезжала на дачу, а там медвежьи следы на свежевскопанной грядке, поваленная бочка. У соседей такая же картина. У одной женщины раньше, бывало, изредка на участок заходил медведь – поест и уходит. Но теперь просто нашествие.

– Действительно, не заканчивается в наших краях медвежья эпопея, – подтвердила «Советскому Сахалину» руководитель СНТ «Брусничка» Наталья Шарухина. – Свежий случай – у нас бегал косолапый, его сняли на видео. Охотоведы предупредили садоводов, что двух медведиц застрелили, но возможно, что будет приходить ещё один медведь – молодой. Судя по всему, так и происходит.

Эта история тянется ещё с начала июня. Первоначально, реагируя на сообщения дачников, охотоведы говорили, что это проходящие звери, дескать, лёжки на территории СНТ нет. Но в августе голодные медведи опять пришли на наши грядки. В СНТ «Лаванда» медведи приходили в баню, ломали груши, забор. Другое соседнее СНТ «Пчёлка» расположено буквально через дорогу от нас – там медведица в дом ломилась. Понятны опасения людей.

Заходи и кушай

30 сентября одна из дачниц увидела на своём участке следы визита косолапых. Как и положено в таких случаях, позвонила по номеру 112. Отправила сообщение и приложила фотографии. Выложила информацию и в соцсетях: в группах «Бруснички» и СНТ у карьера «Известковый».

Лесничий Дмитрий отреагировал оперативно, сообщил, что охотоведы побывали на месте, прошли по следам – они вели в сторону леса и там прервались. В лесу оставлена приманка. Успокоил: «Как только медведь придёт туда, будет «отработан». Пока никакой дополнительной информации не поступало.

Дачный сезон в этом году выдался аномальным для «Бруснички» и рядом расположенных садовых товариществ.

Идёт Топтыгин по «встречке»

Есть и ещё одна «попутная» проблема – в непосредственной близости от «Бруснички» нет автобусной остановки. У многих дачников, особенно пожилых, нет, как правило, своего личного автотранспорта, им приходится идти на остановку по обочине трассы полтора километра. Осенью смеркается рано, последние вечерние автобусы идут в 19.40, из Охотского – в 20.20. Соответственно, люди вынуждены бросать всё и пораньше покидать участки, чтобы успеть уехать засветло, в 16.40. Водители попуток, как правило, не останавливаются и пассажиров не берут. Это по-настоящему опасно, потому что на этом участке нередко носятся КамАЗы, а может и медведь выскочить навстречу.

– Дачники обращались в органы исполнительной власти города и области, но результата нет. Им отвечают, что техническая возможность для организации остановок есть, а денег на это нет. Несправедливо! – говорит Наталья Шарухина. – Вот в Весточке благоустроенная остановка, закрытый павильон, красота. А у нас остановка до­исторических времён, на ней лавочки воруют, на дачников пыль от КамАЗов летит, и до неё ещё идти полтора километра, до поворота с Охотской трассы на карьер Известковый, опасаясь встречи с медведем. Как так? Мы же в одном муниципальном образовании находимся!

Николай ПИТЕРСКИЙ.