Медвежонка заметили около озера Буссе на Сахалине

29 июня на Озерской трассе отдыхающие видели медвежонка, перебегающего дорогу. Испугавшись проезжающих машин, косолапый скрылся в кустах.

Я ехала с родителями домой с отдыха на природе, мимо озера Буссе. Внезапно из кустов показалось существо с бурой шерстью. Сначала мы подумали: «ну, собака крупная», но когда оно выбежало на дорогу, стало понятно, что перед нами медвежонок. Он уже почти перебежал трассу, но, испугавшись машины, вернулся обратно. Мы просто не могли поверить, что увидели медведя так близко. Тогда я подумала, что нам повезло не встретить его маму…

Это уже не первый случай за нынешнее лето, когда медведи показываются людям на глаза. 19 июня на склоне «Горный воздух» хищник пытался допрыгнуть до кабинки канатной дороги. 22 июня зверь разгуливал по горе Красной.

Однако самая страшная встреча с хозяином леса случилась 23 июня в южной части областного центра, около скульптуры «Три оленя». Медведь напал на мужчин и двоих загрыз насмерть.

Олеся Данченко.