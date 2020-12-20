Пошел на почту оплатить коммунальные услуги, а там нововведение. За обработку квитанции по вывозу мусора теперь берут минимальный комиссионный сбор в 20 рублей. Причем, по-моему, заранее клиентов об этом не уведомляли.

Интересно получается: благодаря социальной поддержке льготник платит ежемесячно за вывоз мусора 18 рублей, но почта за свою услугу взимает еще 20 сверху! Разве это справедливо и равноценно? Уж если без комиссионного сбора никак не обойтись, то неужели он должен составлять 111 проц. от суммы платежа?

Посмотрел я и на другие квитанции, там сейчас на каждой проставлен минимальный комиссионный сбор. Так что на эти цели из доходов пенсионера ежегодно будет уходить около 1200 рублей. Значит, одна губернаторская тысяча, добавленная в прошлом году каждому пенсионеру, теперь в обязательном порядке отойдет отнюдь не бедному акционерному обществу «Почта России».

Вспомнив про бесплатные услуги Сбербанка, впервые отправился в его новый офис на пр. Мира, 420. С автобусной остановки увидел это здание без вывески и два крыльца. Одно такое крутое, что мне не забраться. Хорошо, прохожая объяснила: «За углом с улицы Пуркаева увидите табличку, там вход в Сбербанк».

Зашел в новый зал, взял квиток с номером электронной очереди. Стал озираться по сторонам в поисках электронного табло. Тут девушка подходит и говорит: «Вас приглашают к кассе № 6».

Странно, таблички на столбах с номерами пяти касс вижу, а шестой – нет. Оглядываюсь и замечаю электронное табло. Оно почему-то установлено за спиной входящих в зал, а номер искомой кассы, как оказалось, висит на другой стороне столба, и поэтому его не видно посетителям.

Оплатил квитанции и решил зайти в головное предприятие Сбербанка на пр. Мира, 149 и рассказать о недоразумениях. Поднялся на второй этаж, показал дежурному удостоверение, спросил, к кому обратиться? Он посоветовал на лифте подняться на шестой этаж в приемную. В приемной посоветовали спуститься на лифте в один из кабинетов этажом ниже. Там восьми сотрудникам я и рассказал про неудобства для посетителей в новом офисе. Мужчины поулыбались и посоветовали обратиться к руководству письменно.

– Я же к вам пришел, чтобы вы оперативно отреагировали. Зачем мне месяц ответа ждать?

– Тогда вы не по адресу. Вам надо обратиться к Путину или Грефу в московский головной офис.

Вышел я из этого кабинета сам не свой. Спустился в лифте на первый этаж прямо к центральному входу-выходу, а он закрыт. «Вам надо подняться на второй этаж», – подсказала девушка. Господи! Я и забыл, что со второго этажа начинал по кабинетам ходить. Подошел к лифту, а там табличка: «Берегите лифт». Расценил это, как напоминание лишний раз его не использовать. Поднялся на второй этаж, чтобы выйти из здания. Ох уж эти досадные мелочи, но как они омрачают жизнь!

Анатолий СМИРНОВ, г. Южно-Сахалинск.