Мемориал на Шумшу напомнит о тех, кто заставил Японию капитулировать

На острове Шумшу возводится мемориал в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией. Торжественное его открытие намечено на 18 августа – день, когда началась Курильская десантная операция, завершившая Вторую мировую войну. Тогда же состоится историческая реконструкция высадки наших войск на занятый противником остров и траурная церемония перезахоронения останков советских воинов.

Прорабатываются варианты обустройства площадок для возведения мемориального комплекса. Региональное правительство с камчатскими коллегами и представителями минобороны России разработало схему доставки грузов и техники по морю. Поскольку на Шумшу нет гидротехнических сооружений, всё необходимое сначала поступает в Северо-Курильск, а оттуда на специальных накатных баржах в конечный пункт назначения. Предстоит выстроить логистику доставки грузов от берега в другие точки острова.

Как сообщил недавно побывавший на Шумшу первый заместитель губернатора Сергей Байдаков, в конце марта сюда доставили 30 единиц техники. Историческую реконструкцию высадки десанта проведут там, где она проходила 80 лет назад, в районе мыса Курбатова. В ней примут участие около 150 человек. Уже разработан туристический маршрут по местам боёв, где можно увидеть подбитую военную технику японцев.

Поисковые работы запланированы на лето. Пока же предстоит определиться, где расположится лагерь экспедиции.

Мемориальный комплекс, посвящённый Курильской десантной операции, создают по поручению Президента РФ Владимира Путина. Работы ведутся под контролем вице-премьера, полпреда Юрия Трутнева. Рабочую группу по исполнению поручения главы государства возглавили губернатор области Валерий Лимаренко и начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

В ближайшее время на Шумшу прибудут представители администрации Президента России, министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, федерального министерства культуры, а также сотрудники полпредства Дальневосточного федерального округа. Они определят объём работ по созданию мемориального комплекса.

Антон СМОЛЯКОВ.