Мемориал защитникам Сахалина во время русско-японской войны 1904 – 1905 годов никак не обретет свое место в Южно-Сахалинске

Под строгим и проницательным взглядом Сталина автор скульптуры генералиссимуса заслуженный художник России сахалинец Владимир Чеботарёв задаётся вопросом: как бы тот прореагировал на то, что в областном центре общественники десятилетиями не могут добиться установки памятника защитникам Сахалина от японского вторжения в 1904 — 1905 годах.

Владимир Николаевич рассказывает, что ещё 30 лет назад поднимал перед областной властью этот вопрос. Тогда руководитель департамента образования ответил, что его нужно согласовать… с Японией. Хотя японским интервентам, оккупировавшим южный Сахалин в 20-х годах XX века, даже не пришло в голову спрашивать разрешения у нашей страны на установку мемориала своему десанту в районе посёлка Пригородное Корсаковского района.

Тем не менее, инициативные жители установили памятные знаки в местах боёв в таких труднодоступных участках острова, как среднее течение реки Найбы в Долинском районе и на озере Тунайча в Корсаковском муниципальном округе. К одному из них автор этой статьи зимой смог добраться только с помощью катера МЧС на воздушной подушке.

Но в столице области этого сделать не получается уже длительное время. Может, всё-таки верна народная мудрость: восстановление справедливости часто требует не меньшего мужества, чем храбрость на передовой.

Как бы крепко на постаменте ни стояли памятники, сами за себя постоять они не могут. Тем более, если они ещё существуют пока только как замысел. Сахалинские общественники давно добиваются исправления исторической ошибки с памятником в областном центре.

По просьбе председателя Сахалинского отделения Союза художников России Владимира Чеботарёва эскизный проект обелиска ещё несколько лет назад, несмотря на свою большую занятость, создал председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.

Его произведения председатель правительства России Михаил Мишустин назвал художественными документами эпохи. Среди более чем 70 работ этого автора много относящихся к теме патриотизма, прославляющих выдающихся личностей нашего государства разных эпох: князь Александр Невский, исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев, Герой Советского Союза Геворк Вартанян, лётчики легендарной эскадрильи «Нормандия-Неман» и др.

На Поклонной горе в Москве стоит его памятник, посвящённый столетию Первой мировой войны, созданы памятники Николаю II и Александру III. Наш корреспондент беседовал со скульптором в столице России.

– Мне интересна отечественная история в целом и в частности российского Дальнего Востока. Только в ХХ веке наша страна вела несколько войн, о которых мы должны постоянно напоминать, в том числе и с помощью искусства, – отметил Ковальчук.

Андрей Николаевич вспомнил и о знаменитом русском живописце-баталисте Василии Верещагине, который погиб вместе с экипажем броненосца «Петропавловск», подорвавшегося на мине в Порт-Артуре во время Русско-японской войны в 1904 году. По свидетельствам спасшихся моряков, в последние минуты своей жизни художник, находясь на мостике корабля, делал наброски своей новой картины, где собирался изобразить строй боевых кораблей.

В одной из зарубежных газет сравнивали потерю Верещагина с проигрышем большого сражения. В «Апофеозе» – одной из самых известных своих картин – Василий Васильевич изобразил гору черепов, как концентрированный символ войны.

– Прежде чем приступить к сахалинской теме, я изучил много исторической литературы, – продолжил свой рассказ о работе над эскизом сахалинского памятника Андрей Ковальчук. – Для меня было важно показать трагедию, которая присутствует на любой войне, и героизм, проявленный представителями разных слоёв сахалинского общества, сражавшихся с преобладающим по численности и вооружению противником. Это не только офицеры и солдаты, но и добровольцы, включая ссыльнопоселенцев, бывших каторжников. В нижней части постамента предполагалось разместить информацию о людях, принимавших участие в тех событиях.

Дальнейшую работу по созданию мемориала тормозит то, что в течение длительного времени не получается выделить место для его размещения. Глава администрации города Южно-Сахалинска Сергей Надсадин в июне 2025 г. предложил для этого участок, находящийся в муниципальной собственности, северо-восточнее пересечения Коммунистического проспекта и улицы Комсомольской, южнее действующего собора Воскресения Христова Русской православной церкви. В качестве альтернативы было назван областной краеведческий музей.

– На заседании экспертно-консультативного совета по сохранению историко-культурного наследия при правительстве Сахалинской области был определён другой участок – на улице Сахалинской, возле моста через реку Сусую.

– Если у местных жителей и власти возникнет желание заняться этим общественно-политическим проектом, то я, конечно, продолжу над ним работать, – отметил московский скульптор.

На взгляд сахалинских гражданских активистов, установка памятника самоотверженной обороне Сахалина в начале прошлого века покажет, что наши соотечественники во все времена сражались за свою Родину, это происходит и сейчас на СВО. Пример предков вдохновляет наш народ на новые Победы. Не случайно в ходе Великой Отечественной войны руководство нашей страны обратилось к памяти Александра Невского, Александра Суворова и других наших выдающихся полководцев.

Есть надежда, что памятник защитникам Сахалина во время Русско-японской войны 1904 – 1905 гг. всё-таки обретёт своё место в Южно-Сахалинске, напоминая нынешним героям СВО и нашим согражданам, что Родина не забывает своих солдат всех эпох! Они в одном строю со своими потомками.

Ведь многолетними усилиями общественности в календаре была восстановлена памятная дата России – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой вой­ны, который с 2023 года вновь отмечается 3 сентября.

Даниил ПАНКСТЬЯНОВ.

