Мэр и лучшие перья взялись за лопаты. В областном центре появилась Аллея журналистов

Утро 23 мая для редакций газет, информагентств и телеканалов Южно-Сахалинска началось в новом сквере 11-го микрорайона – недалеко от перекрёстка проспекта Мира с улицей Пуркаева. Повод для встречи редакторов и корреспондентов был радостным: закладка аллеи работников островных СМИ.

Редакция «Советского Сахалина» поддержала мероприятие журналистской бригадой озеленителей. Время для посадки кустарников выбрали с тем расчётом, чтобы горожане уже в этом году наблюдали их роскошное цветение.

Мэр Южно-Сахалинска одобрил инициативу журналистского сообщества:

– Сквер создан в прошлом году по программе формирования комфортной городской среды (это инициатива нашего президента Владимира Путина). Горожане выбрали это место для благоустройства, но название не дали. Надеюсь, работники СМИ будут на этой площадке проводить мероприятия, например, фотовыставки. И со временем это пространство получит прекрасное название – сквер журналистов.

Дружно орудуя лопатами, работники СМИ вместе с мэром принялись за работу, живо обсуждая породный состав новой зелёной зоны.

– Почему не посадили тис? – спросил один из ветеранов областных СМИ.

– Тис – дерево краснокнижное, – начальник городского управления по озеленению Ольга Высоцкая приняла вопрос на себя. – Чтобы сажать эту породу, нужно очень много разрешений.

– Тогда хотя бы ели Глена, – не успокаивался журналист.

– Лилии Глена? – переспросил Сергей Надсадин, не отвлекаясь от саженцев.

– У Глена ещё и ель была! – настаивал на своём упрямый мастер печатного слова.

– Глен был знаменитым человеком, – дипломатично согласился глава областного центра.

Во время посадки кустов журналисты сделали мэру новое предложение: высадить на аллее дерево от каждого СМИ.

– Посмотрите, какое прекрасное цветовое сочетание – белые черёмухи и фиолетово-синие сирени. Некоторые деревья уже набрали цвет, ещё чуть-чуть – и они распустятся, – радовалась Ольга Высоцкая. Она же сообщила, что уходом за посадками профессионально займётся муниципальное учреждение «Зелёный город», оно поддерживает порядок во всём сквере.

Идей по развитию нового зелёного уголка может быть множество – от проведения там на уютной и открытой площадке мероприятий до увековечения на памятных досках имён журналистов, всю жизнь служивших Сахалинской области. Таких в островной журналистике много.

Николай ШЕЛЕПОВ.