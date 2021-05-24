Мэр Макаровского района арестован на два месяца. Это время он проведет в Южно-Сахалинске, в СИЗО-1

В отношении глава муниципального образования Макаровского района Андрея Красковского возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В региональном следственном управлении уточнили, что речь идет об эпизоде декабря 2020-го. По версии ведомства, чиновник получил взятку в размере 1 млн 200 тыс. рублей от 59-летнего сахалинца за общее покровительство и предоставление необоснованного преимущества при заключении мунконтрактов.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы, предоставленные сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями регионального управления МВД России.

В следственном управлении сообщили, что на 24 мая мера пресечения в отношении Красковского избрана – арест на два месяца. Его доставили в Южно-Сахалинск, и на время расследования он будет содержатся в СИЗО-1. Притом, что обычно задержанных в северных районах области, помещают в следственный изолятор СИЗО-2 в Охе.

Тем временем продолжается расследование уголовного дела о хищении денежных средств обманным путем в Макаровском районе (ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество).

Изучением всех обстоятельств занимаются сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел. В роли подозреваемых — ряд жителей Сахалинской области. В числе подозреваемых есть и должностные лица администрации Макаровского района.

Задержание мэра Макаровского района откомментировали в региональном правительстве: любые проявления коррупции недопустимы, а в системе органов местного самоуправления – тем более. Власти окажут правоохранительным органам полное содействие в расследовании. Перед администрацией муниципалитета сейчас стоит важнейшая задача – обеспечить непрерывную, стабильную работу по оказанию услуг населению, полную и бесперебойную работоспособность жилищно-коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Владимир СЛАВИН.