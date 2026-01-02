Мэр Сергей Надсадин поздравил жителей с 79-летием со дня образования Сахалинской области

Уважаемые южносахалинцы!

Поздравляю вас с днем образования Сахалинской области!

Наш островной регион сегодня отмечает особую дату — 79-ю годовщину со дня образования Сахалинской области. Это событие позволяет по-новому осмыслить масштаб общего пути и наметить новые рубежи для движения вперед. Южно-Сахалинск живет в одном ритме со всем регионом и во многом задает этот темп. Сегодня это современный город, где воплощаются знаковые проекты и инициативы.

Южно-Сахалинск с каждым годом преображается: открываются общественные пространства и скверы, строится новое жилье и социальные объекты, ведется ремонт дворов, модернизируется транспортная и коммунальная инфраструктура. Меняется облик города, который привлекает все больше туристов. А достижения областного центра отмечают на федеральном уровне.

Эти результаты были бы невозможны без прочного и конструктивного взаимодействия с правительством области и поддержки губернатора Валерия Лимаренко. Многие ключевые проекты в сферах благоустройства, транспорта, строительства стали реальностью благодаря этой синергии.

В этот день искренне желаю Сахалинской области устойчивого роста и процветания, а всем жителям — неиссякаемой энергии, личного благополучия и оптимизма. От всей души благодарю вас за преданность родному краю и созидательный труд!