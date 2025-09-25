Мэр Сергей Надсадин рассказал о благоустройстве в 13-м микрорайоне Южно-Сахалинска

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провёл повторное рабочее совещание в частном секторе 13-го микрорайона на пересечении улиц Горького и Есенина. Решение о выезде было принято после поступления в муниципальный центр управления и личные социальные сети главы города многочисленных обращений жителей о затянувшейся проблеме с заменой сетей и благоустройством проезжей части.

Последнее рабочее совещание на этом участке вблизи домов 78в, 80г, 82г, 82в по ул. Горького состоялось в начале лета. Тогда была организована работа по замене ветхих водопроводных сетей и прокладке газораспределительных труб. Если работы по газификации микрорайона были успешно завершены, то компания «РВК Сахалин» свои обязательства выполнила не в полном объёме.

Основная причина задержки благоустройства проезжей части – невозможность переключения всех абонентов на новый водовод. По данным «РВК Сахалин», примерно 50% домовладельцев до сих пор не подписали согласие на подключение к новому водоводу, объясняя это неудобствами и нарушением благоустройства на придомовой территории. Из-за этого аварийные сети остаются в земле, постоянно ремонтируются и не могут быть выведены из эксплуатации. Это, в свою очередь, мешает приступить к асфальтированию дорожного полотна и доставляет дискомфорт пешеходам и водителям, вынужденным передвигаться по грунтовому покрытию.

Как доложили главе города специалисты департамента городского хозяйства и «РВК Сахалин», ранее проводились встречи с жителями о необходимости переключения на новый водовод. Часть владельцев подписала необходимые документы, другая это не сделала.

– Сложившаяся ситуация является результатом совместных недоработок. Компания «РВК Сахалин» не до конца отработала с людьми и не выполнила свои обязательства по переключению. Со стороны департамента городского хозяйства этому также было уделено мало внимания. С жителями нужно договариваться и работать, – отметил Сергей Надсадин. – Я понимаю, что подключение к водоводу связано с неудобством для горожан, но нужно дать специалистам доделать свою работу. Поэтому я обращаюсь к жителям: если мы не пройдём этот путь и не получим согласие всех собственников, то, к сожалению, здесь так и останется грунтовое покрытие. Мы готовы индивидуально обсуждать вопрос с владельцами домов и максимально преодолевать любые неудобства, которые могут возникнуть в процессе переключения. Поэтому я принял решение внести встречу с жителями в свой рабочий график, чтобы совместными усилиями найти выход из сложившейся ситуации и завершить работы по благоустройству.

Встреча с жителями 13-го микрорайона запланирована на один из ближайших выходных, о дате и времени горожане будут проинформированы дополнительно.