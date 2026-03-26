Четверг, 26 марта, 2026
Мэр Южно-Сахалинска оценил ход газификации во Владимировке

Сергей Надсадин: «Для меня особенно важно было услышать, что компенсационных выплат полностью хватает на проведение всех работ по подключению газа».

Мэр областного центра Сергей Надсадин посетил частный дом на улице Барачной, где недавно завершилось подключение к системе газоснабжения. Вместе с генеральным директором АО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск» Денисом Лубниным глава города пообщался с горожанкой Анной Ермаковой, которая уже изучила преимущества нового вида топлива.

Для Анны Ермаковой газификация стала действительно долгожданным событием – этого момента она ждала около двух лет. Ранее для отопления использовался твердотопливный котёл на угле, что создавало ряд бытовых неудобств.

– Газ нам полностью подключили неделю назад. До этого топились углём, что было хлопотно и довольно дорого, – поделилась жительница Владимировки. – От угля постоянная сажа, копоть, запах, в доме приходилось непрерывно убираться. С газом качество жизни совсем другое: не нужно возиться с топливом, достаточно просто отрегулировать температуру на котле.

Сергей Надсадин подчеркнул, что предусмотренные областным бюджетом компенсационные выплаты позволяют провести все необходимые работы без излишней финансовой нагрузки.

Скоро здесь будет газ.

– Лично убедился в том, что программа успешно работает. Во-первых, для людей это существенная экономия семейного бюджета по сравнению с прошлыми тратами. Во-вторых, решается важный вопрос экологии, ведь Владимировка долгое время отапливалась углём. Ну и, конечно, это совершенно иной уровень бытового комфорта, – прокомментировал Сергей Надсадин. – Для меня особенно важно было услышать от жителей, что компенсационных выплат полностью хватает на проведение всех необходимых работ по подключению.

Как доложил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск» Денис Лубнин, газификация района Владимировка выходит на финишную прямую. Из 13 запланированных пусковых комплексов восемь уже введены в эксплуатацию. В этом году строители планируют завершить оставшиеся пять.

– Работа идёт по графику, темпы мы не снижаем. Перед нами стоит задача в этом году исполнить 80 процентов от объёма заключённых договоров, и мы её безусловно выполним, – сообщил Денис Лубнин. – По завершении текущих проектов общий потенциал Владимировки составит около 2000 домовладений, которые получат техническую возможность подключиться к газу.

Администрация города Южно-Сахалинска убедительно просит жителей, проживающих в районе Владимировка (ул. Кирпичная, Звонкая, Хлебная, Крейсер «Новик», Прибрежная, пер. Рябиновый) ускорить подготовку домовладений к приёму газа. Телефон для справок 30-05-84 (доб. 7).

 

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

