Мэр Южно-Сахалинска оценил ход газификации во Владимировке

Мэр областного центра Сергей Надсадин посетил частный дом на улице Барачной, где недавно завершилось подключение к системе газоснабжения. Вместе с генеральным директором АО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск» Денисом Лубниным глава города пообщался с горожанкой Анной Ермаковой, которая уже изучила преимущества нового вида топлива.

Для Анны Ермаковой газификация стала действительно долгожданным событием – этого момента она ждала около двух лет. Ранее для отопления использовался твердотопливный котёл на угле, что создавало ряд бытовых неудобств.

– Газ нам полностью подключили неделю назад. До этого топились углём, что было хлопотно и довольно дорого, – поделилась жительница Владимировки. – От угля постоянная сажа, копоть, запах, в доме приходилось непрерывно убираться. С газом качество жизни совсем другое: не нужно возиться с топливом, достаточно просто отрегулировать температуру на котле.

Сергей Надсадин подчеркнул, что предусмотренные областным бюджетом компенсационные выплаты позволяют провести все необходимые работы без излишней финансовой нагрузки.

– Лично убедился в том, что программа успешно работает. Во-первых, для людей это существенная экономия семейного бюджета по сравнению с прошлыми тратами. Во-вторых, решается важный вопрос экологии, ведь Владимировка долгое время отапливалась углём. Ну и, конечно, это совершенно иной уровень бытового комфорта, – прокомментировал Сергей Надсадин. – Для меня особенно важно было услышать от жителей, что компенсационных выплат полностью хватает на проведение всех необходимых работ по подключению.

Как доложил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск» Денис Лубнин, газификация района Владимировка выходит на финишную прямую. Из 13 запланированных пусковых комплексов восемь уже введены в эксплуатацию. В этом году строители планируют завершить оставшиеся пять.

– Работа идёт по графику, темпы мы не снижаем. Перед нами стоит задача в этом году исполнить 80 процентов от объёма заключённых договоров, и мы её безусловно выполним, – сообщил Денис Лубнин. – По завершении текущих проектов общий потенциал Владимировки составит около 2000 домовладений, которые получат техническую возможность подключиться к газу.

Администрация города Южно-Сахалинска убедительно просит жителей, проживающих в районе Владимировка (ул. Кирпичная, Звонкая, Хлебная, Крейсер «Новик», Прибрежная, пер. Рябиновый) ускорить подготовку домовладений к приёму газа. Телефон для справок 30-05-84 (доб. 7).