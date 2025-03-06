Мэр Южно-Сахалинска поручил ужесточить контроль за проведением земляных работ

Соответствующие поручения даны курирующему вице-мэру и структурам администрации, ответственным за это направление.

Глава города подчеркнул, что ситуации, когда люди сталкиваются с неудобствами из-за несоблюдения правил и сроков, недопустимы, поэтому к нарушителям будут применяться самые жесткие меры.

Напомним, 4 марта от жителей областного центра поступил сигнал в муниципальный центр управления о состоянии территории возле ТЦ «Аист». Несмотря на завершение работ ресурсоснабжающей организацией, улично-дорожная сеть осталась в неудовлетворительном состоянии. Глава города потребовал провести служебную проверку по данному факту.

Как отметил начальник административно-технического отдела МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» Илья Юшкевич, важно соблюдать культуру проведения земляных работ: устанавливать ограждение, размещать информационный щит, устанавливать сигнальные фонари вблизи проезжей части, не допускать загрязнения прилегающей территории и, конечно, своевременно восстанавливать благоустройство в соответствии со сроками, чётко прописанными в разрешении.

Это важно для обеспечения комфортных условий для жителей и гостей нашего города. Что касается ситуации по ул. Комсомольской (возле ТЦ «Аист»), работы здесь проводились АО «Сахалинская коммунальная компания». Благоустройство по временной схеме, которое предполагает восстановление литым асфальтом либо бетоном, до сих пор не выполнено. В настоящее время готовятся материалы для передачи в административную комиссию. Организации грозит штраф до 150 тысяч рублей.

Инспекторы отдела ежедневно проводят мониторинг территории Южно-Сахалинска. В случае обнаружения аналогичных фактов несоблюдения установленных правил и сроков к нарушителям будут применены жёсткие меры административного воздействия.

Справка

В соответствии с законом Сахалинской области «Об административных правонарушениях» за данное нарушение предусмотрен административный штраф на должностных лиц до 50 000 рублей, на юридических лиц – до 150 000 рублей. Такие же санкции применяются за вынос грязи. Если нарушение повторяется, штрафы значительно увеличиваются: для организаций они могут составить до 800 000 рублей.

Обо всех фактах нарушения правил благоустройства жители могут сообщать по телефонам: 300-883 (добавочный 6) или 300-725 (добавочные 4 и 8).